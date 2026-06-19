Mexiko sichert sich vorzeitigen Gruppensieg und Heimspiel im Achtelfinale

Der WM-Gastgeber Mexiko steht nach einem 1:0-Sieg gegen Südkorea bereits als erster Gruppensieger seiner Gruppe fest und darf das erste K.o.-Spiel im Aztekenstadion bestreiten. Ein folgenschwerer Fehler des südkoreanischen Torwarts ebnete den Weg, während persönliche Umstände den Keeper zusätzlich belasten.

Mexiko hat auch im Sechzehntelfinale ein Heimspiel! Der WM-Gastgeber gewinnt in Guadalajara gegen Südkorea 1:0, steht damit als erster Gruppensieg er dieser fest! Denn durch den Sieg und das 1:1 der weiteren Gruppen-Gegner Tschechien und Südafrika einige Stunden ist Mexiko der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen.

Heißt: Mexiko darf das erste K.o. -Spiel im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt spielen. Dabei patzt Korea-Keeper Seung-Gyu Kim Mexiko weiter: Der Südkorea-Schlussmann stürmt aus dem Kasten, pflückt eine Kopfball-Bogenlampe aus der Luft. Doch dann prallt der Korea-Keeper mit seinem Team-Kollegen Ki-Hyuk Lee zusammen.

So flutscht ihm die Kugel wieder aus den Händen. Mexikos Luis Romo schaltet am schnellsten, staubt ab - 1:0 (50. ). Besonders bitter für den Korea-Keeper, der mit dem bekannten Model und der Schauspielerin Kim Jin-Kyung (453.000 Instagram-Follower) verheiratet ist: Wegen der WM-Vorbereitung verpasste er die Geburt seiner Tochter.

Damit geht es für Mexiko am letzten Spieltag der Gruppenphase am kommenden Donnerstag (3 Uhr) gegen Tschechien um nichts mehr. Südkorea trifft parallel auf Südafrika, hat trotz der Pleite gegen Mexiko das Sechzehntelfinale weiter in der eigenen Hand. Denn mit einem Sieg steht das Team um Abwehrchef und Krass: Die Mexiko-Fans schicken ihr Team mit einem gellenden Pfeifkonzert in die Kabine. Schon beim Sieg im WM-Eröffnungsspiel gegen Südafrika (2:0) gab es vereinzelt Pfiffe.

Zu Beginn der zweiten Hälfte zeigt Mexiko dann eine Reaktion: Gallardo trifft aber nur das Außennetz (49. ). Nur wenige Sekunden später sorgt dann der Mega-Patzer des Korea-Keepers für die Mexiko-Führung und den Gruppensieg des Gastgebers. Kurz vor Schluss vergeben die Südkorea-Joker Cho und eine Yang eine XXL-Doppelchance zum Ausgleich (87%)





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