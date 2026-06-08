Mexiko-Stadt vor der XXL-WM in Aufruhr

Mexiko-Stadt ist aufgrund von teils wolkenbruchartigen Regenfällen in Aufruhr. Die Stadt ist aufgrund von starken Regenfällen und Gewittern in Aufruhr. Die Behörden rufen die Bevölkerung dazu auf, besondere Vorsicht walten zu lassen.

Regen , Gewitter und jetzt sogar Wirbelsturm -Gefahr in Mexiko-Stadt . Die Stadt ist aufgrund von teils wolkenbruchartigen Regen fällen in Aufruhr. Straßen stehen unter Wasser, die Metro-Linien mussten zeitweise gesperrt werden und einzelne Stationen wurden komplett geschlossen.

Die Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, überflutete Straßen zu meiden und besondere Vorsicht walten zu lassen. Trotz der Sorgen laufen die Vorbereitungen für die XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko auf Hochtouren. Das legendäre Aztekenstadion öffnet am Donnerstag bereits am Vormittag seine Tore. Vor dem Anpfiff steigt die große Eröffnungsfeier, bei der auch Popstar Shakira den offiziellen WM-Song performen soll.

Anschließend beginnt die größte Weltmeisterschaft der Geschichte - mit 48 Mannschaften und insgesamt 104 Spielen





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Mexiko-Stadt XXL-WM Regen Gewitter Wirbelsturm

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