Mexiko triumphiert im Eröffnungsspiel: Ein emotionales Rote-Karten-Festival im Aztekenstadion

Co-Gastgeber Mexiko feiert einen historischen 2:0-Sieg gegen Südafrika. Zwischen Shakiras Show und drei dramatischen Platzverweisen stand die emotionale Rückkehr von Raúl Jiménez im Mittelpunkt.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada hat mit einem wahrhaft explosiven Eröffnungsspiel begonnen, das die Zuschauer im legendären Aztekenstadion in Mexiko -Stadt in einen Ausnahmezustand versetzte.

Co-Gastgeber Mexiko sicherte sich einen historischen 2:0-Sieg gegen Südafrika, doch das Ergebnis war nur ein Teil der dramatischen Geschichte, die sich an diesem Abend entfaltete. Schon vor dem Anpfiff war die Atmosphäre elektrisierend, als 80.000 Fans den Popstar Shakira feierten. Mit ihrem Auftritt und dem offiziellen WM-Song 'Dai Dai' schlug sie eine emotionale Brücke zurück zum Jahr 2010, als die Weltmeisterschaft in Südafrika stattfand und die beiden Nationen ebenfalls aufeinandergetroffen waren.

Diese nostalgische Aufladung übertrug sich unmittelbar auf das Spielgeschehen, als die Mexikaner von der ersten Sekunde an eine massive Offensive starteten. Die taktische Ausrichtung Südafrikas erwies sich schnell als problematisch. Mit nur zwei offensiven Spielern in der Startelf agierten die Gäste extrem defensiv und kamen in der Anfangsphase kaum aus ihrer eigenen Hälfte heraus. Der Druck der Gastgeber wurde schließlich in der neunten Minute belohnt.

Ein folgenschwerer Fehler von Sithole, der den Ball nach einem Zuspiel des Torwarts Williams an der Strafraumgrenze gegen Lira verlor, ebnete den Weg. Lira spielte einen präzisen Pass zu Quinones, der den südafrikanischen Keeper Williams mit einem technisch brillanten Tunnel-Schuss aus 14 Metern überrumpelte. Das Stadion bebte, und die mexikanischen Spieler feierten den Treffer mit einer Intensität, als hätten sie bereits den Weltcup gewonnen. Doch die Partie nahm im zweiten Abschnitt eine dramatische und zugleich hochemotionale Wendung.

Zunächst musste Südafrika in Unterzahl spielen, nachdem Sithole in der 49. Minute die Notbremse gegen den allein durchgebrochenen Gutierrez gezogen hatte, woraufhin der brasilianische Schiedsrichter Sampaio ohne Zögern die Rote Karte zeigte. In der 67. Minute folgte dann der Moment, der die Herzen der Zuschauer berührte: Ex-Atletico-Stürmer Raúl Jiménez krönte eine perfekte Flanke von Alvarado mit einem präzisen Kopfball aus fünf Metern und erhöhte auf 2:0.

Beim anschließenden Jubel flossen bei Jiménez Tränen, die eine tiefe persönliche Geschichte erzählten. Der Spieler trägt seither einen speziellen Kopfschutz aufgrund eines schweren Traumas aus der Vergangenheit, bei dem er damals mit einer Sauerstoffmaske auf einer Trage aus dem Stadion transportiert werden musste und in London einer lebensrettenden Notoperation unterzogen wurde. Dieser Treffer war mehr als nur ein Tor; es war der Triumph eines Menschen über seine schwersten Stunden.

Zum Ende hin verwandelte sich die sportliche Begegnung in ein regelrechtes Rote-Karten-Festival. In der 84. Minute flog der Südafrikaner Zwane nach einer Tätlichkeit gegen Alvarado vom Platz. Doch die Disziplinlosigkeit betraf nicht nur die Gäste, denn auch der mexikanische Spieler Montes wurde in der 90.

Minute nach einem harten Foulspiel vom Platz gestellt. Drei Platzverweise in einem einzigen Eröffnungsspiel sind in der Geschichte der Weltmeisterschaften beispiellos und zeugen von der extremen Spannung dieses Aufeinandertreffens. Trotz der chaotischen Schlussphase bleibt der historische Auftaktsieg für Mexiko bestehen, der die Nation in einen Zustand kollektiver Euphorie versetzt hat





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