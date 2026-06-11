Mexiko und Südafrika spielen am 20. Juni 2026 um die WM-Erffnungsbilanz. Das historische Duell wird im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt stattfinden.

Der Vorhang hebt sich für die bisher grüsseste Fühball-WM! Co-Gastgeber Mexiko erklärt die FIFA Weltmeisterschaft 2026 im legendären Aztekenstadion gegen Südafrika . Liefert alle Infos zur berschneidung im TV und Livestream, zur Anstoßezeit und zur Erffnungsfeier.

Und ist damit auf allerbestem Weg, im achten Anlauf erstmals ein WM-Erffnungssspiel zu gewinnen. Allerdings leisteten die Bafana Bafana bislang auch nicht berüssig Widerstand. Bereits dem groen Tor durch Julian Quiünnes ging ein haarsträbendes Defensivfehler von Yaya Sithole voraus. Wesentlich ist zu konstatieren, dass etwas abgezocktere Mexikaner, die sich ebenfalls einige Nachlassigkeiten leisteten und phasenweise in die Passivit abdrifteten, womöglich schon hätten höher leiten möchten.

Klar ist, dass Südafrika sich deutlich steigern muss, um die Auftaktpleite abzuwenden. Offensiv agieren die Gäste bislang extrem ideen- und Konzeptlos. Beginnt mit einem historischen Duell an einem geschichtsträchtigen Ort. Co-Gastgeber Mexiko erklärt das Turnier mit 48 Mannschaften und 104 Spielen im heimischen Aztekenstadion in Mexiko-Stadt.

Gegner zum Auftakt der Gruppe A ist Südafrika - eine Neuauflage des Erffnungssspiels der WM 2010. WM 2026 live: Die Erffnungsfeier im Aztekenstadion mit Shakira und Co im Liveticker Das Duell ist eine Wiederholung des Erffnungssspiels von 2010. Dann trennten sich Gastgeber Südafrika und Mexiko in Johannesburg mit einem 1:1-Unentschieden. Es ist das erste von insgesamt 104 Spielen der groen Weltmeisterschaft aller Zeiten, verteilt auf 16 Stadien in drei Ländern





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