Mexiko und Südafrika treffen sich erstmals seit 16 Jahren im Eröffnungsspiel der WM

Das Eröffnungsspiel der WM 2026 zwischen Mexiko und Südafrika wird am Donnerstag, 11. Juni, im legendären Aztekenstadion von Mexiko-Stadt ausgetragen. Beide Nationen stehen nach 16 Jahren erstmals wieder auf der größten Fußball-Bühne. Mexiko ist als Gastgeber und Favorit in die Partie gegangen, während Südafrika die WM-Rückkehr nach 16 Jahren feiern kann.

Der Startschuss für das größte WM-Turnier aller Zeiten fällt am Donnerstag, 11. Juni, im legendären Aztekenstadion von Mexiko -Stadt. Für die Gastgeber ist die Partie doppelt besonders, da sie nicht nur die Heim-WM eröffnen, sondern auch an einen geschichtsträchtigen Ort zu rückkehr en.

Bereits 1970 und 1986 wurden WM-Eröffnungsspiele im Aztekenstadion ausgetragen. Südafrika reist mit einer besonderen Geschichte an, da sie bereits bei der WM 2010 und dem Eröffnungsspiel gegenüber Mexiko standen. Das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika läuft live im Free-TV im ZDF und beginnt um 17.15 Uhr. Als Co-Gastgeber gehört Mexiko automatisch zum Teilnehmerfeld und geht als Favorit in die Partie.

Für Südafrika ist die WM-Rückkehr nach 16 Jahren ein Erfolg. In Gruppe A warten neben Mexiko auch noch Südkorea und Tschechien. Schon vor dem Anpfiff wird den Fans einiges geboten, wie beispielsweise die Präsentation des offiziellen WM-Songs durch Musik-Superstar Shakira und eine große Eröffnungszeremonie





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