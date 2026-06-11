Mexiko-WM-Eröffnung: Historisches Aztekenstadion, Shakira-Show und Proteste

Die WM-Eröffnung in Mexiko-City wird heute Abend mit einem historischen Aztekenstadion und einer Show von Shakira und weiteren Stars gefeiert. Gleichzeitig gibt es jedoch Proteste und Sicherheitsprobleme in der mexikanischen Hauptstadt.

Das Aztekenstadion schreibt Geschichte: Es ist das erste Stadion, das zum dritten Mal ein WM-Turnier eröffnet (nach 1970 und 1986). Rund 83.000 Zuschauer werden heute Abend in Mexiko-City zum Auftakt erwartet.

Außergewöhnlich: Mexiko und Südafrika standen sich schon einmal in einem WM-Eröffnungsspiel gegenüber – 2010 im südafrikanischen Johannesburg. Es war die erste WM auf dem afrikanischen Kontinent. Damals endete die Partie 1:1. Südafrika-Legende Siphiwe Tshabalala erzielte das erste WM-Tor seines Landes bei einer WM-Endrunde, Rafael Márquez glich für Mexiko zum Endstand aus. 16 Jahre später kommt es nun zum Wiedersehen – diesmal vor heimischer Kulisse für Mexiko.

Wann startet die Eröffnungsfeier? Die Show im legendären Aztekenstadion beginnt um 19.30 Uhr (MESZ). Dafür plant die Fifa rund 90 Minuten Programm bis zum Anpfiff! Wer nichts verpassen will, sollte also spätestens dann einschalten.

Das ZDF startet seine Übertragung bereits um 17.15 Uhr mit Vorberichten. Das Eröffnungsspiel steigt um 21 Uhr. Es ist die erste von insgesamt drei Eröffnungsfeiern bei dieser WM – später folgen noch Shows in Toronto (Kanada) und Los Angeles (USA). Popstar Shakira singt gemeinsam mit Burna Boy erstmals live den offiziellen WM-Song „Dai Dai“.

Der Song hat zum WM-Auftakt allein auf Spotify knapp 42 Millionen Streams. Shakira gehört mittlerweile zur WM-Geschichte – sie sang bereits 2010 den WM-Song „Waka Waka“.

Außerdem stehen u.a. J Balvin, die mexikanische Rockband Maná, Tyla, Danny Ocean und Lila Downs auf der Bühne. Die Fifa verspricht eine Show mit viel mexikanischer Kultur, Musik, Tanz – und spektakulären Effekten. Alle WM-Euphorie zum Trotz hat die mexikanische Hauptstadt aktuell mit großen Ausschreitungen zu kämpfen. Lehrer blockieren Hauptverkehrsadern, Bauern und Lastwagenfahrer kündigen ebenfalls Proteste an, Angehörige von rund 130.000 Vermissten wollen die internationale Aufmerksamkeit nutzen, um Druck auf die Regierung auszuüben.

Immer wieder kommt es zu Zusammenstößen mit der Polizei – Tränengas inklusive. Sicherheitskräfte arbeiten unter Hochdruck, rund 100.000 Beamte sollen im Einsatz sein. Doch bei erwarteten fünf Millionen Besuchern droht die Hauptstadt an ihre Grenzen zu stoßen. Denn: Auch außerhalb der Hauptstadt spaltet die Gewalt das Land. Am Mittwoch töteten Unbekannte im westlichen Bundesstaat Michoacán fünf Polizisten





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Mexiko-WM-Eröffnung Aztec Stadium Shakira-Show Proteste Sicherheitsprobleme

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