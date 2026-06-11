Mexiko-WM-Eröffnung: Tequila im Stadion, Kritik an Ticketpreisen und Polizeipräsenz

Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum wird das Eröffnungsspiel der WM nicht besuchen, weil sie die junge Amateurspielerin Yolett Cervantes Cuaquehua als Vertreterin Mexikos sieht. Auch für andere WM-Spiele in Monterrey und Guadalajara hat Sheinbaum ihre Tickets an junge Menschen weitergegeben. Die mexikanischen Zuschauer kommen in Sombreros, als Mayas und als Krieger zum Stadion. Es herrscht eine angespannte Vorfreude auf das Eröffnungsspiel gegen Südafrika.

Es gibt Tequila im Stadion. Aber auch Bier . Dazu können sich die Fans im Stadion externe Akkus für Handys etc. mieten. Fast alle Anhänger der „El Tri“ sind im grünen Trikot der Nationalmannschaft im Stadion.

Einige wenige Fans kommen in Weiß, fast niemand ist neutral gekleidet. Und während rund um das Stadion große Polizeipräsenz herrscht, ist IM Stadion kaum Polizei zu sehenBei der Eröffnung wird Präsidentin Claudia Sheinbaum (63) fehlen, die erste Frau an der Spitze Mexikos. Sie gab ihre Karte an Amateurspielerin Yolett Cervantes Cuaquehua (21) weiter. Sheinbaums offizielle Begründung lautet, dass Yolett Mexiko genauso gut vertreten könne: „Sie ist der Stolz Mexikos.

“ Hinter der Aktion steht aber auch Kritik an den Ticketpreisen. Die meisten Mexikaner können sich die hohen Eintrittspreise der Fifa nicht leisten. Sheinbaum will sich das Spiel nun gemeinsam mit dem Volk auf dem Zócalo anschauen, dem zentralen Platz in der Hauptstadt.

Auch für andere WM-Matches in Monterrey und Guadalajara gab sie ihre Tickets an junge Menschen weiter. 11.06.2026 - 17:49 UhrDie mexikanischen Zuschauer kommen in Sombreros, als Mayas, als Krieger zum Stadion. 80.000 Zuschauer werden zum Eröffnungsspiel gegen Südafrika erwartet. Es herrscht eine angespannte Vorfreude. 11.06.2026 - 17:33 UhrDirekt gegenüber des Aztekenstadions gibt es einen „Tortas“-Imbiss, der sich zur WM mit Hilfe von Fußball-Legenden einen internationalen Anstrich geben wollte. Doch das ging mächtig in die Hose.

Denn die Speisekarte enthält jetzt unter anderen Sandwiches benannt nach „Oliver Khan“, „DJ Stefano“ und „Bekenbahuer“. Foto: privat Am U‑Bahnhof Chabacano Metro, an dem sich drei Linien kreuzen, ist die Riot Police aufgezogen. Grund: Sie erwarten viele Demonstranten der radikalen Lehrergewerkschaft CNTE. Auf der U-Bahn-Linie 2 wurden aus Sicherheitsgründen sechs Bahnhöfe zeitweilig geschlossen, auf der Linie 3 ist es ein Bahnhof.

Schon auf den Zufahrtsstraßen zum Stadion durchsucht die Polizei Busse, die LkW-Fahrer blockieren die wichtigste Zugangsstraße. Die U-Bahnhöfe, die noch offen sind, sind total überlaufen. Dort herrscht Chaos. Es gibt sogar Gerüchte, dass der Verkehr komplett zusammengebrochen ist.

Obwohl der Einlass ins Stadion erst um 9 Uhr (17 Uhr deutscher Zeit) möglich war, strömten die Fans bereits früh in Richtung Aztekenstadion. Seit 6 Uhr (14 Uhr deutscher Zeit) bildeten sich schon lange Schlangen. Aber: Bestens gelaunt sangen sie oder warteten, bis die Türen für die Zuschauer geöffnet wurden. Rund um das Stadion gibt es enorme Polizeipräsenz





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