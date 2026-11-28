In Mexiko werden mehr als 130.000 Menschen vermisst. Für Treffen mit den Zapatisten haben sich bereits Hunderte Angehörige aus fast allen Landesteilen angemeldet.

Von Chiapas nach Mexiko-Stadt: Zapatisten starten Solidaritätskampagne für Angehörige von Verschwundenen In Mexiko werden mehr als 130.000 Menschen vermisst. Für Treffen mit den Zapatisten haben sich bereits Hunderte Angehörige aus fast allen Landesteilen angemeldet.

Mitglieder der Zapatistischen Armee der Nationalen Befreiung wollen am Samstag aus dem südmexikanischen Bundesstaat Chiapas nach Mexiko-Stadt aufbrechen, um sich mit Angehörigen verschwundener Menschen zu treffen und ihnen ihre Solidarität zu bekunden.am Samstagnachmittag in 35 Bussen von San Cristóbal de las Casas aus aufbrechen. Bereits am Freitag hatten Mitglieder der Delegation dort Angehörige von Verschwundenen getroffen. Landesweit werden in Mexiko mehr als 130.000 Menschen vermisst, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet.

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Adriana Pérez sucht seit sechs Jahren nach ihrem Bruder, der auf dem Weg zur Arbeit verschwand. Liliana Pérez vermisst zwei Söhne. Obwohl ihr älterer Sohn in Chiapas als Soldat gedient habe, habe die mexikanische Armee ihr bei der Suche nicht geholfen, sagte sie AP. Seit Beginn des militärischen Vorgehens gegen die Drogenkartelle im Jahr 2006 hat das Verschwinden von Menschen in Mexiko massive Ausmaße angenommen.