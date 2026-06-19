Mexiko zieht als Gruppenerster ins Achtelfinale ein - Torwartfehler entscheidet Spiel gegen Südkorea

Durch einen Sieg gegen Südkorea qualifiziert sich Mexiko als Erster der Gruppe für das Achtelfinale. Ein folgenschwerer Fehler des südkoreanischen Torwarts führte zum entscheidenden Tor. Südkorea hat dennoch im letzten Spiel die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale.

Mexiko hat in Guadalajara gegen Südkorea gewonnen und steht damit als Gruppenerster im Achtelfinale . Das entscheidende Tor erzielte Luis Romo in der 50. Minute nach einem folgenschweren Fehler des südkorea nischen Torwarts Seung-Gyu Kim.

Kim war aus dem Tor geeilt, um eine Hereingabe zu klären, kollidierte dabei mit einem Mitspieler und ließ den Ball nach dem Fangversuch wieder fallen. Romo nutzte die Gelegenheit und staubte ab. Dieser Fehler war besonders tragisch für Kim, der wegen der WM-Vorbereitung die Geburt seiner Tochter verpasst hatte. Durch den Sieg und das zeitgleiche 1:1 zwischen Tschechien und Südafrika war Mexiko bereits vor dem letzten Spieltag für die K.o.

-Runde qualifiziert. Das letzte Gruppenspiel gegen Tschechien ist für Mexiko ohne Bedeutung, während Südkorea mit einem Sieg gegen Südafrika noch das Achtelfinale erreichen kann. Die mexikanischen Fans hatten ihr Team nach der Partie mit Pfiffen bedacht, nachdem es in der zweiten Halbzeit zunächst nur durch Glück in Führung gegangen war und später Dobelchancen des Gegners nicht genutzt wurden





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