Mexiko zieht Schuljahresverkürzung zurück – Traditionelle Sommerferien bleiben erhalten

Nach massiver Kritik zieht die mexikanische Regierung den Plan zurück, die Sommerferien wegen der WM 2026 zu verkürzen. Das Schuljahr endet nun wie geplant am 15. Juli.

Nach monatelangen Diskussionen und Protesten hat die mexikanische Regierung die geplante Verkürzung des Schuljahr es aufgrund der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft 2026 rückgängig gemacht. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Sommerferien für über 23,4 Millionen Schüler bereits am 5.

Juni beginnen sollten, was mehr als einen Monat früher als üblich gewesen wäre. Diese Entscheidung wurde offiziell mit den erwarteten extremen Temperaturen und den Verkehrsproblemen während der WM begründet. Doch Elternvertreter, Bildungsexperten und der Arbeitgeberverband Coparmex zeigten sich besorgt über die potenziellen negativen Auswirkungen: Ein zusätzlicher Monat ohne Schulunterricht und Betreuung hätte für viele Familien zu ernsthaften Problemen geführt. Die Kritik führte schließlich dazu, dass die Regierung unter Präsidentin Claudia Sheinbaum den ursprünglichen Plan zurückzog.

Nach einem Treffen mit hochrangigen Verantwortlichen wurde entschieden, dass das Schuljahr wie ursprünglich vorgesehen am 15. Juli endet, nur wenige Tage vor dem Finale der WM. Bildungsminister Mario Delgado bestätigte in einer offiziellen Mitteilung auf Social Media: „Gemäß dem Aufruf unserer Präsidentin Claudia Sheinbaum, auf die Vorschläge von Eltern, Lehrern und der gesamten Bildungsgemeinschaft einzugehen, bleibt der Schulkalender für das Schuljahr 2025/26 unverändert. Das Schuljahr endet am 15.

Juli.

“ Allerdings ist das Thema der Schulferienanpassung nicht vollständig vom Tisch. kleinere Anpassungen, wie freie Tage an Spieltagen in den jeweiligen Gastgeberstädten, könnten noch folgen. Die WM beginnt am 11. Juni in Mexiko-Stadt mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika. In Mexiko selbst sind 13 Spiele geplant, darunter ein Achtelfinale am 5.

Juli. Die Regierung hatte ursprünglich argumentiert, dass die frühen Ferien den Schülerverkehr und die damit verbundenen logistischen Herausforderungen während des Turniers verringern würden. Dennoch wurden die Pläne insbesondere von Eltern, die sich mit der Betreuung ihrer Kinder während der zusätzlichen Ferien überfordert sahen, scharf kritisiert





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