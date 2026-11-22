Claudia Sheinbaum spart Steuergelder und reist für 1100 Dollar Economy Class zum APEC-Gipfel. Ihr Sparsamkeitskurs stößt in Mexiko und China auf breite Zustimmung.

Claudia Sheinbaum, die Präsidentin von Mexiko, unternimmt eine ungewöhnliche Reise zum Asien-Pazifik-Gipfel (Apec) nach Shenzhen. Im Gegensatz zu anderen Staats- und Regierungschefs, die in Regierungsflugzeugen oder gecharterten Privatjets reisen, wählt Sheinbaum den harten Weg als normale Passagierin in der Economy Class. Der etwa 21 Stunden dauernde Flug CZ8032 mit dem Airbus A350 -900 führte von Mexiko -Stadt über einen Zwischenstopp in Tijuana nach China.

Reisebedingungen im Detail und Flugverlauf

Sheinbaum verbrachte die gesamte Reisedauer an Bord und saß dabei auf dem umstrittenen Mittelplatz 33B. Die Sitzbreite betrug laut Berichten 44 cm bei einer Beinfreiheit von 81 cm. Es gab keinen Salon, keine Liege und keinen Konferenzraum an Bord. Die Präsidentin nutzte die Zeit für Gespräche mit Mitreisenden. Auf chinesischen sozialen Medien wurden Fotos veröffentlicht, die sie im Austausch mit Passagieren zeigen. Zudem ließ sie sich in der Flugzeugküche mit den Piloten und der Kabinencrew der Airline China Southern fotografieren.

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Auch bei der Ankunft in China verzichtete Sheinbaum auf großen Pomp. Sie fuhr mit einem Flughafenbus von ihrem Gate zum roten Teppich, wo Ehrengarde und Tänzerinnen auf sie warteten. Dieses Bild wurde zu einem Internetphänomen in China. Der Hashtag zu ihrer Ankunft erreichte auf dem chinesischen Netzwerk Weibo mehr als 10,2 Millionen Aufrufe. Nutzer lobten, dass sie sparsam mit Steuergeldern umgehe und diese nicht für luxuriöse Privatjets verschwendete.

Kosten der Reise und politische Vorgeschichte

Sheinbaum hatte die Reise vorher nüchtern angekündigt und mit zwei Tagen Flugzeit sowie dem Zeitunterschied gerechnet. Der Rückflug erfolgte ebenfalls mit einem Linienflieger, sodass sie insgesamt 40 Stunden unterwegs war. Das Ticket kostete sie rund 1100 Dollar, was etwa 1000 Euro entspricht. Ein einfacher Flug für die Strecke Mexiko-Stadt nach Shenzhen kostet mindestens diesen Betrag. Mexiko hat ohnehin keinen Präsidentenjet mehr. Ihr Vorgänger Andrés Manuel López Obrador verkaufte die Boeing 787 im Jahr 2023 für rund 92 Millionen Dollar an Tadschikistan. Das Flugzeug war ursprünglich rund 217 Millionen Dollar teuer.

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Der Erlös aus dem Verkauf der Boeing sollte in Krankenhäuser fließen. Diese Entscheidung zeigt eine konsequente Politik der Sparsamkeit im öffentlichen Sektor. Sheinbaum setzt diese Linie fort, um die finanziellen Mittel für soziale Zwecke einzusparen. Die Entscheidung für Economy Class ist keine einmalige Geste, sondern Teil ihrer politischen Haltung. Sie demonstriert, dass sie die Strapazen der Reise auf sich nimmt, damit der Steuerzahler nicht mehr als nötig zahlen muss.

Reaktion der Öffentlichkeit und Kritik

Es gibt auch Kritik an der Methode. Wer in Business Class fliegt, kommt womöglich ausgeruhter an und kann unterwegs besser arbeiten. Doch gerade deshalb kommt das Signal bei ihrer Bevölkerung so gut an. Sheinbaum nimmt die Strapaze bewusst auf sich, um ein klares Signal an die Bürger zu senden. Neu ist dieses Verhalten bei ihr nicht. Schon zum G20-Gipfel nach Brasilien 2024 und zum G7-Treffen in Kanada 2025 flog Sheinbaum Linie. Ihre Begründung nach dem Kanada-Trip war, dass ein Linienflug zeige, wie die Bürger einem begegnen.

Die große Mehrheit der Mexikaner hat ohnehin keinen Zugang zum Fliegen. Deshalb sei der Kontakt zu den Menschen wichtig, erklärte Sheinbaum. Das Beispiel zeigt, wie Respekt vor Amt und Volk aussehen kann. Die Reaktionen in Mexiko und China sind überwiegend positiv. Die Bürger sehen in ihrem Verhalten ein Zeichen von Integrität und Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft.

Impulse für internationale Politik

Und manch deutscher Politiker könnte sich fragen, ob für jede Reise wirklich der Regierungsjet oder die Businessclass nötig ist. Die Reise von Claudia Sheinbaum bietet einen interessanten Kontrast zur internationalen Diplomatie. Sie zeigt, dass politische Führung auch durch Bescheidenheit geprägt sein kann. Die hohe Sichtbarkeit in den sozialen Medien unterstreicht die Bedeutung solcher Gesten. Sie beeinflusst die öffentliche Wahrnehmung von Staats- und Regierungschefs nachhaltig.

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Die Reise dient nicht nur der Teilnahme am Gipfel, sondern auch der Kommunikation mit der eigenen Bevölkerung und der internationalen Gemeinschaft. Sheinbaum nutzt die Gelegenheit, um Nähe zu den Bürgern zu demonstrieren. Dies ist ein wichtiger Aspekt moderner Politik. Die Sparsamkeit wird als Stärke interpretiert und nicht als Schwäche. Die Entscheidung hat bereits erste Auswirkungen auf die Diskussion um Reisekosten für Politiker. Sie zeigt, dass Alternativen zum üblichen Luxus möglich sind.