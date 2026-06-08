MG4: Ein klassisches Elektroauto mit moderner Technik

Der MG4 ist ein Elektroauto, das sich durch seine klassische Bedienung und moderne Technik auszeichnet. Er ist ein erfolgreiches Modell aus China und wird von vielen Käufern geschätzt.

Kaum ein Chinese ist so klassisch unterwegs wie MG. Genau das macht den MG4 so interessant. Während Volkswagen mit dem VW ID.3 stark auf Touch und Digitalisierung setzt, bleibt der MG4 näher am klassischen Kompaktwagen.

Er fährt elektrisch, fühlt sich aber vertraut an. MG, einst urbritische Traditionsmarke, gehört lange schon zum chinesischen Konzern SAIC Motor und hat den Golf offenbar genau analysiert. Im MG4 wird noch gedrückt und gedreht. Die Bedienung wirkt einfacher und alltagstauglicher als bei manchem Konkurrenten.

Das kommt an, der MG4 gehört zu den erfolgreicheren Elektro-Modellen aus China. Zum Update bekommt der MG4 ein neues Cockpit mit größeren Displays. Gleichzeitig bleibt die klassische Bedienung erhalten. Designer Jozef Kaban hat darauf geachtet, dass sich auch Umsteiger schnell zurechtfinden.

Zudem wurde die Mittelkonsole verbessert, was den Alltag spürbar angenehmer macht. Antrieb und Batterie ändern sich kaum. Die Reichweite steigt leicht auf bis zu 545 Kilometer. Auch beim Laden legt der MG4 etwas zu und wird im Alltag effizienter.

Der Einstieg liegt jetzt bei 42.990 Euro, weil das Basismodell entfällt. Der Unterschied zum Vorgänger ist bei genauerem Hinsehen jedoch kleiner als gedacht. Der MG4 zeigt, warum viele Käufer genau so ein Elektroauto wollen. Er verbindet moderne Technik mit vertrauter Bedienung und macht den Umstieg auf Strom einfacher





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