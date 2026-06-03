MG4 EV Urban: Der chinesische Herausforderer für den VW ID.3

Der MG4 EV Urban von SAIC tritt mit einem Einstiegspreis von unter 25.000 Euro gegen den VW ID.3 an und lockt mit viel Platz, moderatem Verbrauch und ordentlicher Reichweite. Lesen Sie den ausführlichen Testbericht.

Der MG4 EV Urban ist der neue Hoffnungsträger des chinesischen Herstellers SAIC auf dem europäischen Markt. Mit einem Basispreis von 24.990 Euro unterbietet er den VW ID.3 deutlich und lockt mit einer Eigenprämie von 6000 Euro, die bis Ende Juni 2026 gilt.

Wer zusätzlich die staatliche Förderung erhält, könnte den Kompaktstromer sogar für unter 13.000 Euro fahren. Das ist ein Angebot, das in dieser Klasse seinesgleichen sucht. Der MG4 EV Urban misst knapp 4,40 Meter in der Länge und bietet einen Radstand von 2,75 Metern, was besonders im Fond für großzügige Beinfreiheit sorgt. Der Kofferraum fasst 568 Liter bei aufrechter Rückbank und erweitert sich auf 1362 Liter, wenn man die Sitze umklappt.

Damit ist er durchaus alltagstauglich, auch für Familienausflüge. Das Design ist modern und gefällig, mit klaren Linien und einem leicht sportlichen Touch. Die Marke MG, die einst britische Sportwagen baute, hat sich unter chinesischer Führung neu erfunden und zeigt mit dem MG4, dass sie ernst genommen werden will. Die Fahreigenschaften des MG4 EV Urban können sich sehen lassen.

Das Fahrwerk ist straff abgestimmt, aber nicht unkomfortabel. Das Lenkrad, das man eher aus höherpreisigen Fahrzeugen kennt, liegt gut in der Hand und gibt präzise Rückmeldung. Das ESP arbeitet unaufdringlich und hält das Auto sicher in der Spur. Das maximale Drehmoment von 250 Newtonmetern wird sanft an die Vorderräder abgegeben.

Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erledigt das Einstiegsmodell mit 149 PS in 9,6 Sekunden, die Premiumversion mit 160 PS in 9,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 160 km/h abgeregelt. Das reicht für den Alltag völlig aus. Die Akkukapazitäten betragen 43 kWh für die Basisvariante und 54 kWh für die Premiumversion.

Die Reichweite gibt MG mit 325 Kilometern für den kleinen Akku und über 400 Kilometern für den größeren an. Im realen Betrieb sind je nach Fahrweise etwa 20 bis 30 Prozent weniger realistisch, aber das ist für ein Fahrzeug dieser Preisklasse akzeptabel. Geladen wird mit maximal 82 kW an Gleichstrom-Schnellladern, sodass eine Ladung von 10 auf 80 Prozent in rund 30 Minuten möglich ist.

Ein weiterer Pluspunkt ist der geringe Energieverbrauch: Der MG4 EV Urban gibt sich mit etwa 16 bis 17 kWh pro 100 Kilometer zufrieden, was ihn zu einem der sparsamsten Modelle seiner Klasse macht. Natürlich gibt es auch Kritikpunkte. Die Verarbeitung im Innenraum ist nicht durchgehend hochwertig. Hartplastik an den Türverkleidungen und der Mittelkonsole trübt den Gesamteindruck.

Die Sitze wirken etwas schaumig und bieten auf langen Strecken nicht den besten Komfort. Auch das Infotainmentsystem ist nicht das schnellste auf dem Markt, doch es erfüllt seine Grundaufgaben. Wer mit diesen Abstrichen leben kann, erhält ein Auto, das preislich und platztechnisch eine starke Alternative zum VW ID.3 darstellt. Die Premiumversion kostet 31.490 Euro und bietet neben dem größeren Akku auch eine bessere Ausstattung wie ein Panoramadach und eine Wärmepumpe.

Der MG4 EV Urban zeigt, dass die chinesische Automobilindustrie in Europa angekommen ist und ernsthafte Konkurrenz bietet. Er ist nicht nur ein Kampfpreis, sondern ein rundum solides Elektroauto, das mit viel Platz und niedrigem Verbrauch punktet. Für alle, die ohne große Kompromisse in die Elektromobilität einsteigen wollen, ist der MG4 eine attraktive Option





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