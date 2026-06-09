MHM Corporate veröffentlicht Einladungsunterlagen zur Hauptversammlung 2026

MHM Corporate hat die Dokumentation für die kombinierte ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung am 30. Juni 2026 auf seiner Website bereitgestellt. Die Aktionäre werden über Jahresabschluss, Gewinnverwendung, Vorstandsvergütung und einen Reverse Stock Split entscheiden.

MHM Corporate gibt bekannt, dass die Unterlagen für die kombinierte ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung , die am 30. Juni 2026 stattfinden wird, ab sofort auf der Unternehmenswebsite zur Verfügung stehen.

Die Versammlung wird um 11:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Anwaltskanzlei Lexelians in der Avenue de l Opéra 11, 75001 Paris, eröffnet. Alle relevanten Dokumente, einschließlich der Tagesordnung, der Beschlussvorschläge und der Berichte, sind im Bereich Investoren unter dem Menüpunkt Hauptversammlungen abrufbar. Aktionäre werden gebeten, sich rechtzeitig zu informieren und gegebenenfalls ihre Stimmrechte auszuüben. Die Tagesordnung umfasst sowohl ordentliche als auch außerordentliche Punkte.

Im ordentlichen Teil stehen die Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025, die Gewinnverwendung und die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder auf der Agenda.

Zudem werden die Vergütungselemente für den Vorsitzenden Jean-François Ott sowie für die Geschäftsführer Diede van den Ouden und Rudie Reedijk zur Abstimmung gestellt. Ein zentraler Punkt ist die Neuwahl von zwei Verwaltungsratsmitgliedern: Frau Ana Silva und Frau Andreia Gonçalves de Oliveira werden zur Wahl vorgeschlagen. Im außerordentlichen Teil wird der Verwaltungsrat ermächtigt, einen Reverse Stock Split der Gesellschaftsaktien durchzuführen. Dieser Schritt zielt darauf ab, den Aktienkurs zu erhöhen und die Attraktivität für institutionelle Anleger zu steigern.

Die genauen Parameter des Reverse Stock Split werden vom Verwaltungsrat zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. MHM Corporate ist ein auf dem regulierten Markt von Euronext Paris notiertes Unternehmen (Compartment C, ISIN FR001400IE67, Ticker MHM). Das Unternehmen ist für das PEA-PME-Programm zugelassen und bietet Investoren die Möglichkeit, in kleine und mittlere Unternehmen zu investieren. Weitere Informationen zur Hauptversammlung und zu den Abstimmungsmodalitäten finden Sie auf der Website des Unternehmens unter mymatchingcompany.com.

Bei Rückfragen steht das Investor-Relations-Team per E-Mail unter contact@mhm-corporate.com zur Verfügung. Die vollständigen Unterlagen können auch in Papierform angefordert werden





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