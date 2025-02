Mia Julia über ihre Open-Relationship: „Wir sind fast 20 Jahre zusammen und immer noch glücklich!“,

Die Partyschlager-Queen spricht offen über ihre „Swinger-Ehe“ und gibt ihren Fans wertvolle Tipps für erotische Abenteuer. Mia Julia betont die Wichtigkeit von Vertrauen, Ehrlichkeit und Kommunikation in einer Beziehung, die offen für neue Erfahrungen ist.

Mia Julia sorgt erneut für Aufsehen – dieses Mal spricht die Partyschlager -Queen ganz offen über ihre unkonventionelle „ Swinger-Ehe “ und gibt pikante Tipps für erotische Abenteuer.Die 38-jährige Sängerin, die ihre Karriere als Pornodarstellerin begann, hat nie ein Geheimnis aus ihrem Sexleben gemacht.

Mit ihrem neuen Album „Schlechte Manieren“ setzt sie einen Seitenhieb gegen ihre Hater, die ihr immer wieder vorwerfen, ihre Liebe sei nicht echt! Mia Julia lässt sich davon nicht beirren und zeigt stolz, dass ihre Beziehung zu ihrem Ehemann Peter fest und glücklich ist – und wie sie nun auf Instagram mitteilt – mit „vielen Abenteuern“, die sie gemeinsam erleben.Auf diesen Fan-Kommentar ging Mia Julia ein, den wollte sie nicht so stehen lassen. Denn sie und ihr Peter leben eine offene Ehe, in der es Platz für erotische Erlebnisse mit anderen gibt. Sie erklärt nun, dass ihre Liebe trotz ihrer Vorlieben für „Wifesharing“ und „Mansharing“ stark und vertrauensvoll bleibt. „Wir sind fast 20 Jahre zusammen und fast 16 Jahre verheiratet – und immer noch glücklich!“, so die Sängerin.Sie betont, dass Vertrauen und Ehrlichkeit die Grundlage ihrer Beziehung bilden und es keine Geheimnisse gibt. Das Paar lebt die Beziehung nach den eigenen Regeln und schätzt die Freiheit, Neues auszuprobieren. „Jede Beziehung hat ihre Vorlieben/Fetische, erstellt eure 'Go/No-Go List'! Ehrlichkeit!!! Vertrauen!!!“ erklärt sie ihren Fans und zeigt auf, wie wichtig es ist, miteinander zu reden und keine Grenzen zu überschreiten.Mia Julia lässt ihre Fans auch an ihren Erfahrungen teilhaben und gibt wertvolle Ratschläge für alle, die sich für ein ähnliches Lebensmodell interessieren. Dabei appelliert sie vor allem an das Miteinander in einer Beziehung! „Miteinander reden! Langsam rantasten! Der Kopf und das Herz müssen mitkommen!“, erklärt sie. Ihre Tipps für ein gelungenes Swinger-Abenteuer: Ehrlichkeit und Kommunikation – nur so könne man ein erfülltes und respektvolles erotisches Leben führen





