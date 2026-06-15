Nach dem 7:1-Sieg gegen Curaçao wurde der Song 'Der Zug hat keine Bremse' von Mia Julia im WM-Stadion in Houston gespielt. Der Song war der Sieger eines vorherigen Fanvotings und wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann in seiner Analyse aufgegriffen.

Der Song 'Der Zug hat keine Bremse' von Mia Julia wurde nach dem deutschen Kantersieg gegen Curaçao im Stadion abgespielt. Für diesen Song dürften die deutschen Fans angesichts der hohen Bierpreise im WM-Stadion in Houston eigentlich zu nüchtern gewesen sein.

Dennoch kam nach Abpfiff des 7:1-Auftaktsieges gegen Curaçao Partystimmung auf, als über die Stadionboxen plötzlich der Malle-Song 'Der Zug hat keine Bremse' von Party-Königin Mia Julia, Lorenz Büffel und der Band Malle Anja dröhnte. Hintergrund: Der Song war der Sieger eines vorherigen Fanvotings. Da Mia Julia während des Spiels im Flugzeug nach Mallorca saß, erfuhr die Sängerin erst danach davon.

'Das ist unfassbar und freut mich sehr', sagt sie BILD. Und vielleicht kommt der ja jetzt häufiger im Turnierverlauf - schließlich hat ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann sogar in seiner Analyse aufgegriffen. So sagte er: 'Wir haben versucht, in der Offensive unsere Chancen zu nutzen und viele Tore zu erzielen. Nach dem Spiel kam dieses Lied - 'Der Zug hat keine Bremsen', ein deutsches Lied.

Genau das haben wir versucht: immer weiterzumachen, ohne auf die Bremse zu treten. Sieben Tore muss man erstmal schießen.

' Mia Julia ist sich sicher: 'Wenn unsere Jungs mit dem Zug-Motto weitermachen, werden sie Weltmeister. ' Dann, so verspricht die Party-Königin, würde sie die Mannschaft empfangen. 'Ich singe dann live mit ihnen 'Der Zug hat keine Bremse'.





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mia Julia Der Zug Hat Keine Bremse WM-Stadion Curaçao Julian Nagelsmann

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Demonstrationen, Tempo der Verhandlungen: Iran-Kontakt mit den USA auf der Linie der offenen FjändeIm Kern dieses Geschehens liegen die mehr taktischen/-m Evaluationspunkte der Islamischen Republik Stellung gegenüber den USA; ein Spektrum von Flüchtwegen umfasst die Abteigration von da​n, und wird durch das Gebührenmodell bei den Straßenschleifen [Rechtskräftige] werden in den Land

Read more »

Ernüchternde Fahrrad-Realität in der Großstadt: Der Zickzack-Kurs der Politik ist ein großes ÄrgernisAm neuen Fahrradweg entlang des Botanischen Gartens erfreuen sich viele Studierende und Uni-Angestellte. Per Dekret des Berliner Senats soll der aber bald verschwinden. Unsere Kolumnistin fragt sich, wo sie dann stattdessen radeln soll.

Read more »

Nahe Europa: Der einzige Ort der Welt, der kälter wird statt wärmerEin mysteriöser „Kältefleck” im Atlantik stellt Forscher vor ein Rätsel. Die Befürchtung: Der sogenannte „cold blob” könnte ein Anzeichen dafür sein, dass eine für Europa wichtige Wasserströmung bald ausfällt.

Read more »