Mia Marie Tomczyk: Kriminalpolizei Hanau führt öffentliche Fahndung ein

Die 12-jährige Mia Marie Tomczyk wird seit zwei Tagen vermisst. Die Kriminalpolizei Hanau bittet die Bevölkerung um Hinweise, um die genauen Umstände ihres Verschwindens zu klären.

Die Kriminalpolizei Hanau hat eine öffentliche Fahndung für die 12-jährige Mia Marie Tomczyk eingeleitet. Das Mädchen wird seit zwei Tagen vermisst. Die Ermittler berichten, dass Mia Marie zuletzt am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in der Johann-Carl-Koch-Straße in Hanau gesehen wurde.

Seit diesem Zeitpunkt fehlt von ihr jede Spur. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise, da die genauen Umstände ihres Verschwindens völlig unklar sind. Mia Marie ist etwa 1,65 Meter groß, von schlanker Statur und hat braunes, leicht lockiges Haar. Sie trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ein graues Top, eine helle Sweatjacke mit Reißverschluss, eine blaue Jeans sowie weiße Turnschuhe.

Die Kriminalpolizei Hanau setzt nun auf die Mithilfe der Bevölkerung und bittet jeden, der Mia Marie seit Dienstag gesehen hat oder Angaben zu ihrem möglichen Aufenthaltsort machen kann, sich umgehend bei den Ermittlern zu melden. Hinweise können unter der Telefonnummer 06181 / 100-123 entgegen genommen werden. Informationen können auch bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden. Die Polizei hofft auf die Unterstützung der Bevölkerung, um Mia Marie wiederzufinden





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