MiA und Andy Penn performen Pop-Rock Hymne im DAS! Studio

Die Frontfrau der Berliner Elektropop-Band MiA singt im DAS! Studio eine Pop-Rock-Hymne. Mit Andy Penn an der Gitarre behandelt sie Themen wie Loyalität. Weitere Gäste waren die Ehrlich Brothers und Kerstin Klein.

Die Frontfrau der Berliner Elektropop-Band MiA tritt gemeinsam mit Gitarrist Andy Penn im DAS! Studio auf, um ihre neue Musik einem breiten Publikum vorzustellen. In dieser speziellen Performance singt sie eine Power-Hymne im Pop-Rock-Stil, die von tiefen menschlichen Werten wie Beistand, Loyalität und Halt geprägt ist. Die musikalische Darbietung verbindet den elektropopulären Hintergrund der Künstlerin mit der rohen Energie des Rockgenres.

Pop-Rock Hymne über Loyalität und Halt

Der Fokus dieses Auftritts liegt auf der emotionalen Aussagekraft des neuen Songs. Die Hymne dient als musikalische Ankerung für Zuhörer, die nach stabiler Unterstützung und treuer Verbundenheit suchen. Andy Penn unterstützt die Gesangslinien auf seiner Gitarre, wodurch eine kraftvolle akustische und elektronische Klanglandschaft entsteht, die die Botschaft des Textes unterstreicht.

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Neue Lieder und Leidenschaft für Yoga

Parallel zur musikalischen Präsentation berichtet die Sängerin auch über den kreativen Prozess hinter den Kulissen. Im Rahmen des Formats auf dem Roten Sofa teilt sie Einblicke in die Arbeit an neuen Liedern und offenbart ihre persönliche Leidenschaft für Yoga. Diese Kombination aus künstlerischer Schaffenskraft und körperlicher Achtsamkeit definiert ihren aktuellen Lebens- und Arbeitsstil.

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Vergleichbare Gäste wie Ehrlich Brothers

Das Format des DAS! Studios lockt regelmäßig hochkarätige Gäste aus verschiedenen Disziplinen an. Neben der Pop- und Rockszene waren beispielsweise auch die Ehrlich Brothers zu Gast. Die beiden Zauberer berichteten von ihrem neuen Programm und präsentierten Proben ihrer Shows, die lautstark und intensiv wie Rockkonzerte inszeniert werden. Diese Vielfalt zeigt die Offenheit des Studios für unterschiedliche kulturelle Angebote.

Weitere Persönlichkeiten im Interview

Das Studio bot bereits Raum für eine heterogene Vielzahl an Rollen und Persönlichkeiten. So waren unter anderem die ARD-Auslandskorrespondentin Kerstin Klein, die sich mit den Geschichten aus der Türkei, dem Iran und Zypern beschäftigt, sowie der Autor und Schauspieler Hanns Zischler zu sehen. Auch die Historikerin und Autorin Patricia Aulitzky sowie Charles Spencer nutzten die Plattform, um über ihre jeweiligen Werke und Perspektiven zu sprechen.