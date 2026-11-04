Mia Zhuo holt Bronze bei Olympischen Jugendspielen in Dakar mit Wushu

Die Tübingerin Mia Zhuo erkämpft sich Bronze im Wushu bei den Olympischen Jugendspielen. Neben ihr gewinnen deutsche Athleten in Coastal Rowing und Judo Medaillen in Dakar.

Die 15-jährige Mia Zhuo aus Tübingen sorgt für eine große Überraschung auf dem internationalen Sportparkett. Bei den Olympischen Jugendspielen im senegalesischen Dakar gewinnt sie die Bronzemedaille im Wushu. Diese traditionelle chinesische Kampfsportart ist in Deutschland weitgehend unbekannt, doch die junge Athletin beweist ihre technische Meisterschaft gegen internationale Konkurrentinnen. Sie trifft im Finale als einzige Europäerin auf eine überwiegend asiatische Konkurrenz, wobei fünf der acht Starterinnen aus dem asiatischen Raum stammen. Damit etabliert sie sich als eine der führenden Wushu -Athletinnen außerhalb ihres Heimatkontinents und unterstreicht die internationale Ausstrahlung dieser Disziplin auf höchstem Niveau.

Preisverteilung und Wettbewerb im Wushu

Ng Zhe Nin aus Singapur sichert sich den ersten Platz und gewinnt die Goldmedaille im Wushu-Wettbewerb. Die Silbermedaille geht an Chu Yu-en aus Taipeh, was die starke Position Asiens in dieser Sportart erneut unterstreicht. Mia Zhuo belegt am Ende den dritten Platz und erkämpft sich damit die Bronzemedaille. Vor dem Finalkampf lag die Tübingerin nach der ersten Teildisziplin noch auf dem zweiten Rang. Der Wettbewerb umfasst präzise Angriffs- und Abwehrbewegungen sowie spektakuläre Akrobatik, die sowohl mit als auch ohne Waffen ausgeführt werden. Zhuo tritt in Dakar mit Fächer und Faust an, was hohe Anforderungen an Koordination und Technik stellt. Wushu verbindet verschiedene traditionelle chinesische Kampfstile und ist als Wettkampfsportart konzipiert, nicht als reine Selbstverteidigung.

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Mia Zhuos Reaktionen und deutsche Sichtweise

Nach der Siegerehrung zeigt sich Mia Zhuo sichtlich glücklich über ihr Ergebnis. Sie betont, dass es unglaublich sei, mit den Sportlerinnen aus Asien auf Augenhöhe mithalten zu können. Auf dem Podest fühle sie sich fast ein bisschen fehl am Platz, da sie die Disziplin als sehr asiatisch geprägt empfindet. In Deutschland kennt kaum jemand die genaue Natur des Wushu. Selbst im eigenen deutschen Team muss Zhuo häufig erklären, worum es bei ihrer Leistung genau geht. Ihre standardmäßige Antwort lautet: Kennst du Kung-Fu? Damit können sich die meisten zumindest einen groben Überblick über die bewegungsintensiven und akrobatischen Elemente der Disziplin verschaffen, auch wenn Wushu eine eigenständige Sportart ist.

Carolina Guerra Gonzalez holt Silber im Coastal Rowing

Neben Mia Zhuo feiert auch Carolina Guerra Gonzalez einen bedeutenden Erfolg für die deutschen Farben. Die 16-jährige Athletin vom Ruderklub am Baldeneysee in Essen holt die Silbermedaille im Coastal Rowing. Diese Sportart feiert bei den aktuellen Olympischen Jugendspielen ihre Premiere. Coastal Rowing wird im Jahr 2028 in Los Angeles erstmals als olympische Disziplin ausgetragen. Bei diesem Wettkampf sprinten die Athleten vom Strand zu ihren Booten, rudern auf dem offenen Meer um Bojen und laufen nach der Rückkehr zum Ufer ins Ziel. Diese Kombination aus Lauf-, Schwimm- und Ruderfähigkeiten erfordert eine hohe allgemeine athleticism und spezifische taktische Planung.

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Weitere deutsche Medaillengewinner in Dakar

Die deutsche Nachwuchs-Olympiaauswahl zeigt sich in weiteren Disziplinen überaus erfolgreich. Jolina Reinhold gewinnt im Judo die erste Goldmedaille für das deutsche Team bei diesen Spielen. Die 17-jährige U18-Weltmeisterin hatte sich am Montag in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm durchgesetzt. Dieser Erfolg markiert einen wichtigen Meilenstein für den deutschen Judo-Nachwuchs auf internationaler Bühne. Reinholds Sieg unterstreicht die starke Position Deutschlands in diesem traditionellen Kampfsport.

Filo Wuest und Lasse Hüper im Beachvolleyball-Finale

Zusätzlich zu den bereits gewonnenen Medaillen gibt es weitere Goldchancen für das deutsche Team. Die U18-Weltmeister Filo Wüst und Lasse Hüper stehen im Beachvolleyball-Finale. Beide 17-jährigen Athleten haben bereits Siege gegen ein iranisches und ein brasilianisches Duo errungen. Sie kämpfen am Mittwoch um die Goldmedaille und treffen im Endspiel auf die österreichischen U18-Europameister Paul Hohenauer und Martin Poinstingl. Dieser Auftritt im Finale ist ein weiterer Beleg für die Breite der deutschen Talente in verschiedenen Sportarten. Im Tischtennis ist Koharu Itagaki nach ihrem Achtelfinalsieg ebenfalls noch im laufenden Wettbewerb und trägt zur Hoffnung auf weitere Erfolge bei.