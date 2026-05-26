Die Miami Dolphins haben den legendären Defensive Lineman Manny Fernandez verloren, der an der bis heute einzigen perfekten Saison der NFL-Geschichte beteiligt war.

Die Miami Dolphins trauern um Manny Fernandez . Der legendäre Defensive Lineman war maßgeblich an der bis heute einzigen perfekten Saison der NFL -Geschichte beteiligt. Er gilt als einer der besten Spieler der Vereinsgeschichte und war ein Eckpfeiler in der legendären " No-Name Defense ".

Fernandez war ein wichtiger Teil der Franchise, die zu drei aufeinanderfolgenden Super-Bowl-Teilnahmen führte. Das Team gewann 1972 und 1973 die Meisterschaft. Die Dolphins würdigten Fernandez in einem Statement als "einen der besten Spieler in der Geschichte der Dolphins". Die Franchise aus Florida erinnerte sich an die herausragenden Leistungen von Fernandez, der als ein wichtiger Teil der "No-Name Defense" gilt.

Diese Defensive Linie war maßgeblich an den Erfolgen des Teams beteiligt und machte die Saison 1972 perfekt. Durch diesen Sieg blieben die Dolphins als bis heute einziges Team der NFL-Geschichte komplett unbesiegt (17-0). Die Dolphins schrieben weiter, dass ihre Gedanken bei der Familie, den Angehörigen und Teamkollegen von Fernandez sind, während sie sich an einen der besten Spieler der Vereinsgeschichte erinnern. Die Franchise aus Florida wird Manny Fernandez nie vergessen und wird seine Leistungen weiterhin würdigen





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