Vor 40 Jahren definierte die Serie Miami Vice den Look von Vice City in GTA 6. Entdecken Sie den historischen Hintergrund der ikonischen Pastellfarben und Neonlichter.

Die visuelle Ästhetik von GTA 6, die Millionen von Spielern weltweit fasziniert, hat ihre historischen Wurzeln in der US-Fernsehserie Miami Vice. Diese Serie, die vor mehr als vierzig Jahren lief, machte den Protagonisten Sonny Crockett, dargestellt von Don Johnson, und Ricardo Tubbs, gespielt von Philip Michael Thomas, zu Ikonen eines bestimmten Lebensgefühls. Beide Schauspieler waren damals 35 Jahre alt und verkörperten einen Stil, der die Stadt Miami für das globale Publikum neu definierte. Die Serie räumte mit Verbrechern nicht nur auf Palmen und in Sportwagen, sondern schuf auch eine Atmosphäre aus Pastellfarben und Popstar-Verbrechern. Dieses spezielle Flair, bei dem hinter jeder Straßenecke etwas Großes passieren könnte, bildet die direkte Inspirationsquelle für den fiktiven Schauplatz in Rockstars neues Spiel.

Der historische Look definierte Vice City

Millionen Gamer stürzen sich derzeit auf GTA 6, dessen zentraler Schauplatz Vice City ist. Diese fiktive Stadt ist eine überdrehte Version von Miami, eingebettet in den fiktiven Bundesstaat Leonida, der sich unverkennbar an Florida orientiert. Die Ähnlichkeit ist dabei kein Zufall, sondern eine bewusste Hommage. Rockstars griffen die Optik von Miami Vice auf, um eine Welt zu schaffen, die größer, schöner und gefährlicher wirkte als die Realität. Die Serie, die von 1984 bis 1990 lief, zeigt zwei Undercover-Cops, die Drogendealer, Waffenhändler und Gangster jagten. Diese Jagd fand vor dem Hintergrund schneller Autos, sündhaft teurer Klamotten und des pulsierenden Miami-Nachtlebens statt.

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Don Johnson und Philip Michael Thomas als Vorbilder

Die beiden Hauptdarsteller Don Johnson und Philip Michael Thomas prägten mit ihren Rollen ein ganzes Jahrzehnt der Popkultur. Crockett war oft in pastellfarbenen Sakos zu sehen, während Tubbs an seiner Seite stand und gemeinsam mit ihm die Unterwelt bekämpfte. Die Serie gilt bis heute als Pionier, der den Begriff "cool" neu definierte. Die Inszenierung bezog die gesamte Stadt mit ein: das Meer, die Palmen, die Hotels und die Neonlichter. Der Soundtrack trug maßgeblich dazu bei, dass viele Folgen wie lange Musikvideos wirkten. Stil und Atmosphäre waren dabei mindestens so wichtig wie die handlungsbezogene Frage, welchen Gangster die Ermittler gerade verfolgten.

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Digitaler Spielplatz für Fanatikern des Neon-Looks

GTA 6 macht Vice City zu einem gigantischen virtuellen Spielplatz, der exakt dieses Lebensgefühl einfängt. Die Faszination der Serie lag nie nur in den Missionen und Verfolgungsjagden, sondern in der Welt, in die der Zuschauer eintauchen wollte. Es ist diese Mischung aus Florida-Sonne und dunklen Geschäften, die auch in GTA 6 für die Anziehungskraft sorgt. Die Verbindung von Luxus und Kriminalität, Stränden und Sümpfen, schnellen Autos und schrägen Gestalten macht Vice City zu einem einzigartigen Ort. Vice City steht dabei ausdrücklich für das Miami des GTA-Universums. Die Games haben Vice City, während Crockett und Tubbs die reale Stadt Miami zum Inbegriff eines stilvollen Lebens machten.

Streaming-Optionen und Verfügbarkeit der Serie

Für alle, die nach dem GTA-Hype Lust auf das Original-Miami-Gefühl bekommen, gibt es in Deutschland verschiedene Möglichkeiten, die Serie zu streamen. Die Serie ist aktuell unter anderem auf Netflix verfügbar. Daneben bieten weitere Plattformen wie MagentaTV und Sky Store Leih- und Kaufangebote an. Einzelne Folgen beziehungsweise die erste Staffel lassen sich zudem bei Amazon Video/Prime Video und im Apple-TV-Store kaufen. Die konkrete Verfügbarkeit unterscheidet sich dabei nach Anbieter und Staffel. Die Serie ist auch auf DVD erhältlich, was Fans eine physische Sammlung ermöglicht. Diese Medien bieten eine gute Alternative, um den historischen Hintergrund zu GTA 6 zu vertiefen und den Ursprung des ikonischen Looks zu erleben. Die Verbindung zwischen dem fiktiven Leonida und der realen Metropole bleibt dabei spannend und kulturell relevant.