Micaela Schäfer spricht über ihr schwieriges Verhältnis zu Danni und bietet eine Versöhnung an. Zudem sammelte sie bei einer Charity-Veranstaltung Spenden für das Deutsche Kinderhilfswerk.

plauderte die selbsternannte Nacktschnecke freimütig über das holprige Verhältnis zu ihrer Realitykollegin. Ausgelöst wurde das Geständnis durch das Spiel "Wahrheit oder Plätzchen":sollte verraten, welcher Promi sie hinter den Kulissen am meisten enttäuscht habe.

Nach kurzem Zögern fiel ihre Wahl auf Danni. Doch statt nachzutreten, schlug sie überraschend versöhnliche Töne an:Ob Danni auf das Friedensangebot eingeht, steht allerdings noch in den Sternen – eine Reaktion von ihr gibt es bislang nicht. Richtig ungemütlich wurde es dann, als die beiden für ein gemeinsames Realityformat unter einem Dach leben mussten.

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"Das war ziemlich anstrengend", räumte sie in der Show ein. Inzwischen scheint sich ihr Blick auf die einstige Rivalin aber gewandelt zu haben. Sie habe Danni zuletzt beobachtet und bei ihr eine "coole Wendung" festgestellt, verriet. Die fünffache Mutter habe sich ihrer Meinung nach "extremst verändert".