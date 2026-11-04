Micah Parsons kehrt nach 11 Monaten zurück zum Training der Green Bay Packers

Micah Parsons nimmt nach seinem Kreuzbandriss erstmals wieder am Training der Green Bay Packers teil. Die Franchise muss ihn innerhalb von 21 Tagen vom Injured List aktivieren.

Micah Parsons hat seine lange Verletzungspause hinter sich und steht wieder auf dem Feld der Green Bay Packers. Der 27-jährige Star-Defensivespieler nimmt erstmals seit seinem schweren Kreuzbandriss wieder am Mannschaftstraining teil. Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Meilenstein auf dem langen Weg zurück in die NFL -Startformation und weckt in der gesamten Organisation große Hoffnungen auf eine erfolgreiche Rückkehr in den aktiven Wettkampfbetrieb.

21-Tage Frist für die Rückkehr in den aktiven Kader

Parsons muss nun innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens formell in den aktiven Kader aufgenommen werden. Die Green Bay Packers haben exakt 21 Tage Zeit, um den Pass-Rusher von der Injured List (IL) auf die aktive Liste zu setzen. Dieser zeitliche Rahmen ist für die Vereinsführung entscheidend, um die Spielerrechte und die salary-cap-Konformität während dieser Übergangsphase zu wahren und die volle sportliche Ausbeute aus seiner Verfügbarkeit zu ziehen. Die Organisation nutzt diese Zeit, um die finale Tauglichkeit des Spielers für den Spitzensport zu bestätigen.

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Der Weg von der schweren Verletzung bis zur Rehabilitation

p>Die Ausgangslage für diesen Moment ist düster: Parsons hatte sich am 14. Dezember beim Spiel gegen die Denver Broncos das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen. In seiner ersten Saison für die Packers war der Verteidiger bis zu diesem Vorfall absolut dominierend und hatte in nur 13 absolvierten Spielen insgesamt 12,5 Sacks erzielt. Seine Verletzung fiel in eine Phase, in der das Team unter Trainer Matt LaFleur stark auf dem Weg in die Postseason war. Green Bay befand sich zu diesem Zeitpunkt mit einer Bilanz von 9 Siegen, 3 Niederlagen und einem Unentschieden an der Spitze der Division.

Die Partie gegen die Denver Broncos endete trotz einer führenden Position bitter. Nach seinem Ausfall brach die Saison der Green Bay Packers regelrecht ein. In der restlichen Regular Season verlor das Team kein einziges Spiel mehr, was den Verlust des Schlüsselspielers offensiv und defensiv deutlich spürbar machte. Die Enttäuschung über das Aus in der Regular Season, nachdem die Playoff-Qualifikation scheinbar sicher schien, wiegt für die Fans und die Vereinsführung schwer.

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Die Mega-Investition der Franchise-Geschäftsführung

Die Bedeutung von Parsons' Rückkehr wird durch die enormen Mittel verdeutlicht, die die Packers in die Verpflichtung des Defensivstars investiert haben. Kurz vor dem Beginn der Saison 2025 wechselte Parsons von den Dallas Cowboys nach Green Bay. Der Transaktionspreis war historisch hoch: Die Packers gaben zwei Erstrunden-Picks für die Drafts 2026 und 2027 ab und transferierten den dreimaligen Pro-Bowl-Defensiv-Tackle Kenny Clark zu den Cowboys. Im Gegenzug sicherten sie sich die Dienste von Parsons.

Parallel dazu stattete die Franchise den 27-Jährigen mit einem Vierjahresvertrag über 188 Millionen US-Dollar aus. Davon sind 136 Millionen US-Dollar garantiert. Diese finanzielle Belastung unterstreicht den Druck auf die sportliche Leitung, den Spieler wieder auf das Spielfeld zu bekommen. Es handelt sich um eine der teuersten und folgenreichsten Verpflichtungen in der jüngeren Geschichte der Liga, was die Erwartungen an die persönliche Performance von Micah Parsons massiv ansteigen lässt.

Trainer Matt LaFleur lobt die mentale Stärke

Trainer Matt LaFleur hat seine Begeisterung über die Rückkehr des Starplayers nicht versteckt. Er betonte in öffentlichen Aussagen, dass der Prozess lange gedauert habe und Parsons unglaublich viel Arbeit und Einsatz in die Rehabilitation investiert habe. LaFleur führt aus, dass die Rückkehr von Micah Parsons dem Team einen enormen Schub verleihen wird. Der Head Coach hebt besonders hervor, dass Parsons nicht nur im Pass Rush, sondern auch im Einfluss gegen das Laufspiel eine dominante Kraft darstellt und die defensive Struktur der Packers fundamental stärkt.

Die Atmosphäre im Trainingslager ist somit von großer Spannung und positiver Erwartungshaltung geprägt. Die Tatsache, dass Parsons sich nun individuell und schrittweise an das Spielgeschehen herantastet, signalisiert den anderen Spielern, dass der Weg aus der Verletzung heraus erfolgreich gemeistert wurde. Dies dient als morale booster für das gesamte Verteidigungskollektiv, das in der Abwesenheit des Superstars alternative Strukturen gefunden hatte.

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Defensive Leistung ohne den verletzten Superstar

Trotz der Abwesenheit von Parsons hat sich die Verteidigung der Green Bay Packers in der laufenden Saison respektabel geschlagen. Das Team kommt bislang auf einen Schnitt von 2,8 Sacks pro Spiel. Damit liegt die Defensive ligaweit auf einem geteilten siebten Platz. Diese Leistung zeigt, dass das System der Packers und die Tiefe des Kaders auch ohne den verletzten Star funktionieren. Die defensive Einheit hat sich neujustiert und kollektive Verantwortung übernommen, um die Lücken zu schließen, die Parsons' Ausfall hinterlassen hat.

Lukas Van Ness hat sich in dieser Zeit als neue führende Kraft im Pass Rush etabliert. Der junge Defensive End führt die Packers mit 4,5 Sacks an. Seine Entwicklung bietet einen wichtigen Pfeiler für die Verteidigung, der jetzt um die Erfahrung und die explosive Natur von Micah Parsons ergänzt werden soll. Die Kombination aus der etablierten Leistung von Van Ness und der erwarteten Rückkehr von Parsons könnte die Defensive von Green Bay zu einer der gefürchtetsten Einheiten in der gesamten Liga machen.

Ausblick: Fast elf Monate Pause enden

Nach fast elf Monaten Verletzungspause ist Micah Parsons dem NFL-Comeback plötzlich so nah wie lange nicht mehr. Die Phase der individuellen Übungen ist der erste Schritt, bevor er in volle Mannschaftstrainingseinheiten und später in Spielpraxis integriert wird. Die nächsten 21 Tage werden entscheidend sein, um formell die Freigabe für den Wettkampf zu erhalten. Für die Green Bay Packers bedeutet die mögliche Rückkehr von Parsons die Chance, die Schwächeperiode nach der Weihnachtszeit zu überwinden und in die kommende Saison mit einem der effektivsten Spieler der modernen NFL-Geschichte zu starten. Die Fans in Green Bay warten bereits sehnsüchtig auf die volle Pracht seines Spielauftritts.