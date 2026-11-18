Green Bay Packers-Star Micah Parsons steht kurz vor seiner Rückkehr nach dem Kreuzbandriss. Coach Matt LaFleur plant den Einsatz gegen die Los Angeles Rams am Vorabend von Thanksgiving.

Green Bay Packers -Starverteidiger Micah Parsons steht kurz vor dem lang ersehnten Comeback auf dem Footballfeld. Fast elf Monate nach seiner schweren Verletzung am Kreuzband bereitet sich der All-Pro-Linebacker auf seine Rückkehr in den aktiven Kader vor. Der Trainerstab um Coach Matt LaFleur hat Pläne geschmiedet, den defensiven Schlüsselspieler im entscheidenden Spiel gegen die Los Angeles Rams einzusetzen.

Timing des Comebacks und Trainigsfortschritt

Die Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings markiert einen signifikanten Meilenstein in der Rehabilitation von Micah Parsons. Zuvor absolvierte der Defensivstar vor zwei Wochen noch ausschließlich individuelle Übungen zur Kräftigung und Mobilisation. In der vergangenen Woche stieg er dann vollwertig in das Teamtraining ein und zeigte dabei laut Trainerangaben einen überzeugenden Eindruck. Tight End Tucker Kraft, ein enger Mitspieler, bewertete die sichtbaren Fortschritte sogar als großartig und bestätigte damit die gute Verfassung des Spielers.

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Coach Matt LaFleur äußerte sich trotz der optimistischen Signale noch zurückhaltend bezüglich einer finalen Zusage. Er betonte, dass Micah Parsons noch einige Hürden überwinden muss, bevor eine definitive Spielbereitschaft garantiert werden kann. Der Fokus liegt aktuell darauf, die körperliche Leistungsfähigkeit Schritt für Schritt wieder auf das vorherige Niveau zu bringen, um das Verletzungsrisiko im Spielalltag minimal zu halten.

Der特殊的 Spielplan vor Thanksgiving

Die Green Bay Packers befinden sich in einer ungewöhnlichen sportlichen Situation, bedingt durch den Feiertagskalender der National Football League. Nach der spielfreien Woche am 11. Spieltag wechselt das Team in einen intensiven Trainingsrhythmus von Samstag bis Montag. Direkt im Anschluss daran reist die Delegation am Dienstag nach Los Angeles.

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Das entscheidende Match gegen die Los Angeles Rams findet am Mittwoch, der Ortszeit nach am Vorabend des Thanksgiving-Feiertags, statt. Dieses Spiel wird den 12. Spieltag der Saison eröffnen und stellt für Micah Parsons die erste große Herausforderung nach seiner langen Pause dar. Der verkürzte Zeitplan zwischen Training und dem ersten Einsatz erfordert von allen Akteuren, einschließlich der medizinischen Stabs, höchste Präzision und schnelle Regeneration.

Verletzungsmanagement und Kaderentscheidungen

Die formale Rückkehr von Micah Parsons in den aktiven Spieltagskader unterliegt strikten Regularien der Liga. Der Spieler wurde am 4. November von der Physically-Unable-to-Perform-Liste geholt, was ein festes 21-tägiges Fenster für seine Aktivierung öffnete. Die formelle Beförderung in den 53-Mann-Kader der Packers ist sehr wahrscheinlich, nachdem die drei Trainingseinheiten vor dem Spiel gegen die Rams erfolgreich absolviert wurden.

Parsons selbst hat ein realistisches Selbstverständnis bezüglich seiner ersten Einsätze zurück im Profifußball. Er geht davon aus, dass seine Spielanteile zunächst begrenzt sein werden. Dem Veteranen ist bewusst, dass es Zeit benötigt, bis er wieder das hohe Niveau eines All-Pro-Spielers erreicht, das er vor der Verletzung besaß. Die schrittweise Steigerung der Spielminuten dient primär der Sicherheit und der langfristigen Gesundheit des Athleten.

Weitere Rückkehrrationen im Packers-Kader

Neben Micah Parsons rechnen die Green Bay Packers auch mit der Rückkehr weiterer wichtiger Akteure. Linebacker Zaire Franklin und Center Sean Rhyan stehen ebenfalls im Fokus, um wieder in die Starting Lineup integriert zu werden. Besonders interessant ist die Situation um Running Back Josh Jacobs, der sich am 13. November nach einem Fingerbruch operieren ließ.

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Ursprünglich war für Josh Jacobs eine Ausfallzeit von zwei bis drei Wochen angesetzt worden. Laut Berichten des NFL Network gilt ein Einsatz gegen die Los Angeles Rams nun als realistisch, obwohl dies die ursprünglichen Zeitpläne deutlich verkürzt. Diese Rückkehren mehrerer Schlüsselfiguren zur gleichen Zeit verstärken den Kader der Packers signifikant und bieten Coach Matt LaFleur mehr taktische Flexibilität für das wichtige Spiel in Kalifornien. Die vollständige Gesundheit der defensiven und offensiven Einheit könnte sich als entscheidender Faktor im Saisonverlauf erweisen.