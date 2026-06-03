Der Pass Rusher Micah Parsons wird bei seinem Comeback nach dem Kreuzbandriss nichts überstürzen. Er setzt auf eine Regel, die ihn mehrere Saisonspiele kosten wird. Parsons erklärte, dass es keine positiven Verläufe gibt, wenn Spieler zu früh nach einem Kreuzbandriss zurückkehren.

Micah Parsons wird bei seinem Comeback nach dem Kreuzbandriss nichts überstürzen. Der Pass Rusher setzt dabei auf eine Regel, die ihn mehrere Saisonspiele kosten wird.

Parsons erklärte, dass es keine positiven Verläufe gibt, wenn Spieler zu früh nach einem Kreuzbandriss zurückkehren. In seinem Fall mussten noch weitere Probleme im Knie behoben werden, da er sich auch einem Eingriff am Meniskus unterzogen hatte. Obwohl er sich das Kreuzband bereits Mitte Dezember gerissen hatte, erfolgte die Operation erst am 29. Dezember.

Mit einem Comeback wäre angesichts der Packers-Regel also erst im Oktober zu rechnen. Demnach Mitte des Monats.

'NFL.com' nennt das Division-Duell gegen die Chicago Bears am 11. Oktober oder das nicht weniger brisante Aufeinandertreffen mit dem Ex-Team eine Woche später. Bei den Texanern hatte Parsons vergeblich auf einen Megavertrag gepocht und war dann kurz vor Saisonbeginn zu den Packers getradet worden. Dort überzeugte er direkt, stieg zum Anführer der Defense auf und sammelte unter anderem 12,5 Sacks in 14 Spielen.

Rückblickend sagt er: 'Es ist nicht nur schwer zu akzeptieren, dass ich länger ausfalle als gehofft, sondern die Verletzung an sich ist schwer zu akzeptieren.

' Das spiele sich immer wieder in seinem Kopf ab und er habe es für sich immer noch nicht akzeptiert, aber er tue alles dafür, um gestärkt aus dieser Situation herauszukommen. Die Saison wird für ihn sehr wahrscheinlich auf der PUP-Liste starten, womit Parsons an den ersten vier Spieltagen nicht eingesetzt werden könnte. Der 27-Jährige sieht sich aber bestens in der Zeit: 'Am 29.

Mai habe ich den fünften Monat beendet und ich bin extrem glücklich damit, wie weit ich bin und wohin sich alles entwickelt. Aber es liegen offensichtlich noch vier Monate vor mir.

' Seit zwei Wochen trainiere er auf dem Laufband und mache dabei Fortschritte. Doch er will eben nichts überstürzen, um noch eine lange Karriere zu haben. Und natürlich weiß Parsons auch, wann es innerhalb einer Saison wirklich zählt. Eben nicht im Spätsommer oder im Herbst - sondern im Winter, während der heißesten Wochen des NFL-Jahres.

'Mein Ziel ist es, die Saison zu Ende zu spielen - ohne Rückfall -, die Playoffs zu bestreiten und auf die Meisterschaft hinzuarbeiten', betont der Pass Rusher: 'Es ist nicht mein Ziel, da rauszugehen und mich erneut zu verletzen, indem ich versuche, meine Rückkehr schon für die ersten paar Spiele zu erzwingen. Das Ziel waren schon immer die Playoffs, und ich glaube, da sind wir uns alle einig.

' Schließlich ist die jüngste Postseason-Bilanz der Packers ausbaufähig. Seit 2021 war 'The Pack' viermal dabei, gewann aber nur ein Spiel.

Allerdings war bei all diesen vergeblichen Anläufen auf die fünfte Championship der Super-Bowl-Ära eben auch Parsons noch nicht dabei





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Micah Parsons Kreuzbandriss Comeback NFL Packers Playoffs Meisterschaft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Software-Aktien vor dem Comeback - 5 vielversprechende WerteWährend Halbleiter- und KI-Aktien hochschnellen, liegen viele Software-Titel auf Mehrjahrestiefs. Angst vor Disruption führte zu einer radikalen Umschichtung, doch nun bieten sich seltene Chancen: starke Bewertungsabschläge, weiterhin solides Wachstum und gelungene KI-Integration könnten bald zu einer Trendwende führen. Ein Spezialreport stellt fünf aussichtsreiche Software-Aktien mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial vor.

Read more »

„Objektiv nicht mehr top“: Ehemaliger DFB-Torwart rechnet mit Neuer-Comeback abEine Torwart-Ikone findet deutliche Worte zur DFB-Rückkehr von Manuel Neuer.

Read more »

Nagelsmann setzt WM-Vorbereitung in Chicago fort: Neuer arbeitet an ComebackDie deutsche Fußballnationalmannschaft bereitet sich in Chicago auf die Weltmeisterschaft vor. Trainer Julian Nagelsmann setzt die Vorbereitung direkt nach der Ankunft fort. Torwart Manuel Neuer arbeitet daran, fit für sein Länderspiel-Comeback zu werden. Nagelsmann wird in Chicago ein Update zu Neuers Wadenverletzung geben.

Read more »

Aaron Donald könnte zurückkehren: Rams-Coach schließt Comeback nicht ausAaron Donald könnte nach zehn Jahren Pause wieder in der NFL spielen. Rams-Coach Sean McVay schließt ein Comeback des Defensive-Tacklers nicht aus. Donald war zehnmal in den Pro Bowl gewählt und gewann dreimal die Auszeichnung als Defensive Player of the Year.

Read more »