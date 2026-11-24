Micha Klotz Senior löst in RTL Prominent verwandt Eklat aus. Sexistische Bemerkungen, Fußmassage-Forderungen und Beleidigungen führen zu heftiger Konfrontation mit Jada Karabaş und Danni Büchner.

Micha Klotz Senior, der 54-jährige Vater des Sommerhaus-Siegers Micha Klotz Jr., hat während der neuen RTL -Show Prominent verwandt für massive Kontroversen gesorgt. Der Unternehmer und reality-TV-Erfahrene legte sich in einem Gruppenspiel direkt mit mehreren weiblichen Mitspielerinnen an, indem er sexistische Kommentare abgab und traditionelle Geschlechterrollen einforderte. Seine Forderung nach Fußmassagen sowie seine abfällige Bezeichnung der Frauen als Schrullen stießen auf harte Ablehnung und führten zu einer der heftigsten Auseinandersetzungen der Staffel.

Szenischer Ablauf und sexistische Äußerungen

Micha Klotz Junior, der 2025 mit seiner damaligen Partnerin Edda Pilz das Sommerhaus gewann, wählte im Team-Wettbewerb abwechselnd seine Mitspieler aus. Da Micha Senior der einzige Mann in seiner Gruppe war, landete er automatisch in einem Team ausschließlich aus Frauen, was ihm sichtlich missfiel. Sofort nach der Teambildung äußerte er seine Missgunst gegenüber den weiblichen Mitspielerinnen und begründete dies mit stereotypen Erwartungen. Er behauptete direkt in die Runde, er könne nicht mit Frauen zusammenarbeiten und fragte rhetorisch, was mit ihnen los sei.

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Daraufhin forderte er von den Spielerinnen eine Art Diener-Verhältnis. Er verwies darauf, dass sie ihn verwöhnen müssten, konkret nannte er das Massieren seines Rückens und die Krallung seiner Füße. Er argumentierte, dass sie nicht den einzigen Mann im Team haben dürften, ohne ihn ausreichend zu verwöhnen. Diese direkte Aufforderung nach sexueller Dienstbarkeit und traditionaler Unterwerfung sorgte für sofortiges Unbehagen in der Runde und markierte den Beginn der Eskalation. Sein Sohn Micha Klotz Jr. ist bekannt für eine kumpelhafte Beziehung zu seinem Vater, doch diese Szene überschritt alle üblichen Grenzen der Reality-TV-Unterhaltung.

Konfrontation mit Jada Karabaş und Danni Büchner

Die Reaktion der betroffenen Frauen war unverzüglich und bestimmt. Jada Karabaş, eine Finalistin der Bachelor-Show 2022, konterte die Forderung des 54-Jährigen mit einer klaren Absage. Sie wies ihn scharf zurecht und ließ keinen Zweifel daran, dass sie auf solche Zumutungen nicht eingehen würde. Ihre Mutter Danni Büchner, die ebenfalls im Team war, reagierte empört und stellte Micha Senior zur Rede. Sie fragte ihn direkt, ob er eine Macke habe oder etwas nicht bei Trost sei, und lehnte seine Forderungen kategorisch ab.

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Danni Büchner machte ihre Ablehnung später noch deutlicher, indem sie sagte, dass sie ihren Kopf lieber in den Pool stecken und nicht wieder herauskommen würde, als seine Forderungen zu erfüllen. Jada Karabaş hingegen hoffte darauf, dass diese sexistischen Äußerungen tatsächlich ausgestrahlt werden, damit das Publikum sehen kann, wie der 54-Jährige über Frauen redet. Diese klare Distanzierung und die offene Konfrontation zeigten, dass die Kandidatinnen sich nicht länger die Verachtung gefallen lassen wollten. Der 22-jährige Jada Karabaş und die 48-jährige Danni Büchner repräsentierten damit eine Stimme der Zurückweisung gegenüber dem männlichen Machtanspruch.

Spielverlauf und Machogebaren im Team

Während des eigentlichen Spiels, bei dem die Gruppe auf einem Floß Bälle über einen Torbogen werfen musste, versuchte Micha Senior erneut, die Führung an sich zu reißen. Er agierte dominant und versuchte, die Frauen herumzukommandieren. Danni Büchner wies ihn darauf hin, dass Kommandoübernahme eine Sache sei, aber man nicht dumm sein dürfe. Jada Karabaş äußerte ihre genervte Frustration darüber, dass er als einziger Mann dachte, er habe hier das Sagen.

Als Micha Senior gegen Danni Büchner schießend ihre Mutter angriff, bezeichnete er sie offen als Zicke und Schrulle. Er attackierte sie persönlich, indem er sagte, es sei unmöglich, mit ihr einen Mann zu finden, da solches Verhalten keine Frau begehrenswert mache. Er verglich ihr Verhalten sogar mit einem Terrier und betonte, dass er so etwas nicht zu Hause haben wolle. Diese persönlichen Beleidigungen gingen weit über sportlichen Wettbewerb hinaus und zielten auf die Würde der weiblichen Mitspielerinnen ab. Sein Sohn Micha Klotz Jr. und Nico Legat zeigten zwar auch macho-artige Sprüche über Frauen, doch Michas Senior Verhalten war deutlich aggressiver und persönlicher.

Exit-Zeremonie und anhaltende Kontroverse

Bei der Exit-Nominierung zeigte Micha Senior keine Einsicht, sondern wählte Danni Büchner und Jada Karabaş aus, um sie aus dem Wettbewerb zu werfen. Er fühlte sich als Frauenhasser dargestellt und sah sich selbst als Opfer einer ungerechten Situation. Er verteidigte sein Verhalten damit, dass Männer auch das Recht hätten, lustig zu sein, und betonte, dass Männer nicht unter der Frau stehen dürften. Diese Haltung zeigte deutlich, dass er seine eigenen sexistischen Ansichten nicht in Frage stellte, sondern diese als legitime Form der Kommunikation ansah.

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Neben Micha Senior nominierte auch Thorsten Legat, der 58-jährige Vater von Nico Legat, die Auswanderin Danni Büchner. Thorsten Legat lobte sogar die Äußerungen seines Teamkollegen und sagte, der wisse schon, was er rede, was es toll finde. Diese Solidarität unter den männlichen Teilnehmern unterstrich die Problematik der Situation weiter. Jada Karabaş fragte fassungslos, ob seine Nominierung daher rührte, dass sie seine Füße nicht massieren wollte. Danni Büchner schätzte die Situation nüchtern ein und wettete, dass Micha Senior sie gerne daten würde, was sie als motivierenden Faktor für sein Verhalten deutete. Die Chance auf ein Date war jedoch so hoch wie seine Einsicht in sein Fehlverhalten, nämlich null.