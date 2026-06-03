Der ehemalige Sportvorstand der MT Melsungen, Michael Allendorf, wird von Stefan Kretzschmar als einer der Mitarchitekten des Erfolges der Mannschaft genannt. Allendorf wurde im Oktober 2025 freigestellt und ist seit Februar 2026 Sport-Geschäftsführer der HSG Wetzlar.

Die MT Melsungen ist in aller Munde, nachdem sie den ersten Titel der Vereinsgeschichte gewonnen hat. Der Sieg in der European League macht die Qualifikation für die Champions League wahrscheinlich.

In der neuen Folge des Vodcasts "Kretzsche&Schmiso" mit Stefan Kretzschmar und Florian Schmidt-Sommerfeld wurde das grandiose Wochenende der Nordhessen thematisiert. Kretzschmar hebt eine Person ganz besonders heraus. Bei den Jubelarien wurde viele Namen genannt, einer jedoch nicht. Der des ehemaligen Sportvorstands Michael Allendorf (39), der im Oktober 2025 plötzlich und überraschend freigestellt wurde und seit Februar 2026 Sport-Geschäftsführer der HSG Wetzlar ist.

Kretzschmar bringt es im Vodcast auf den Punkt: Ich finde schon, dass man sich da keinen Zacken aus der Krone gebrochen hätte, sich bei Michael Allendorf zu bedanken. Weil das ist ja auch sicherlich einer der Mitarchitekten dieses Erfolges und hat die Mannschaft ja auch aufgebaut und die Spieler, die da alle spielen, mit geholt. Das war so ein kleiner Wermuts-Tropfen, wo ich sage, okay, das hätte man charakterlich noch einbauen können und wäre in Ordnung gewesen.

Allendorf verfolgte den Finalsieg gegen den THW Kiel sogar in der Hamburger Arena mit, der Ex-Profi saß im Melsunger Fanblock. Allendorf, der zusammen mit Trainer Roberto Parrondo für den Bau des erfolgreichen Kaders verantwortlich zeichnete, zu SPORT BILD: Ich habe mich für die tolle Mannschaft und den verdienten Erfolg sehr gefreut. Donnerstag fährt Allendorf schon wieder nach Hamburg, seine HSG Wetzlar muss um 19 Uhr (live bei Dyn) beim HSV Hamburg ran.

Die bis dahin hoffentlich ausgenüchterte MT Melsungen empfängt ab 20 Uhr (live bei Dyn) die Füchse Berlin





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

MT Melsungen Michael Allendorf European League Champions League Vodcast Kretzsche&Schmiso

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der Sound der Sehnsucht: So war der Auftritt von Element of Crime im Ulmer ZeltNach zwei vergeblichen Anläufen klappt es endlich mit dem Konzert von Element of Crime im Ulmer Zelt. Die Indie-Rockband bietet ihren rund 1000 Fans das volle Programm.

Read more »

ER ist der beliebteste deutsche Nationalspieler!Laut der Umfrage ist der Fußballer das größte Vorbild, der liebste Trinkkumpan und zugleich der attraktivste.

Read more »

Preiswerte E-Autos für den StadtverkehrEine Auswahl an günstigen E-Autos für den Stadtverkehr. Der Dacia Spring electric, der Citroën C3, der Hyundai Inster, der Fiat Grande Panda, der Renault 5 E-Tech, der Citroën C3, der Renault Twingo E-Tech, der Opel Corsa electric, der Kia EV2 und der Fiat 500e sind einige der günstigen E-Autos für den Stadtverkehr.

Read more »

Erfolgstrainer Jaron Siewert und Sportvorstand Stefan Kretzschmar der MT Melsungen freigestelltDer Erfolgstrainer Jaron Siewert und der Sportvorstand Stefan Kretzschmar der MT Melsungen wurden freigestellt. Jaron Siewert könnte bald Trainer der MT Melsungen werden. Stefan Kretzschmar hat eine neue Agentur gegründet.

Read more »