Michael Ballack spricht über die aktuelle Situation der XXL-WM und die Chancen von Deutschland auf den fünften Titelgewinn

Der ehemalige Weltklasse-Spieler Michael Ballack spricht im SPORT BILD-Interview über die aktuelle Situation der XXL-WM und die Chancen von Deutschland auf den fünften Titelgewinn. Er betont, dass das Turnier mit 48 Mannschaften nicht mehr ein Premium-Produkt ist und dass die Leistungsdiskrepanz zwischen den einzelnen Ländern sehr groß sein wird. Ballack sieht Chancen für Deutschland, das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann Weltmeister zu werden, aber er betont auch die Herausforderungen, insbesondere auf den Außenverteidigerpositionen.

Der ehemalige Weltklasse-Spieler Michael Ballack spricht im SPORT BILD-Interview über die aktuelle Situation der XXL-WM und die Chancen von Deutschland auf den fünften Titelgewinn. Er betont, dass das Turnier mit 48 Mannschaften nicht mehr ein Premium-Produkt ist und dass die Leistungsdiskrepanz zwischen den einzelnen Ländern sehr groß sein wird.

Ballack sieht Chancen für Deutschland, das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann Weltmeister zu werden, aber er betont auch die Herausforderungen, insbesondere auf den Außenverteidigerpositionen. Ballack erinnert an die erfolgreiche WM-Teilnahme von Deutschland 2002, in der die Mannschaft mit einer nicht so starken Mannschaft und einer schlechten Stimmung in Deutschland Vizeweltmeister wurde. Er betont, dass Deutschland im Moment nicht zu den Top-Favoriten zählt, aber dass man dennoch Chancen hat, am Ende des Turniers zu gewinnen





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