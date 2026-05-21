Michael Bay kehrt mit Kriegsfilm zurück

Der Regisseur Michael Bay verfilmt eine neue Geschichte über eine Rettungsaktion im Iran. Der Film basiert auf einem Sachbuch und wird von Universal Pictures produziert.

Michael Bay kehrt mit einem neuen Kriegsfilm zurück. Der Regisseur, der bereits mehrfach Filme über militärische Ereignisse verfilmt hat, übernimmt die Regie für ein neues Projekt von Universal Pictures .

Der Film basiert auf einem noch unveröffentlichten Sachbuch von Mitchell Zuckoff, das im Jahr 2027 erscheinen soll. Die Geschichte handelt von einer außergewöhnlichen Rettungsaktion im Iran im April 2026, in den Zagros-Bergen. Nach einem Kampfjet-Absturz des Typs F-15E Strike Eagle startete das US-Militär eine große Bergungsmission, um den Piloten und den Waffensystemoffizier aus dem Gebiet zu holen. Der Regisseur verbindet dieses Projekt mit seiner bisherigen Karriere, in der er bereits Filme über militärische Ereignisse verfilmt hat.

Die Produzenten Erwin Stoff und Scott Gardenhour, die bereits bei Michael Bays letzten Film beteiligt waren, arbeiten erneut mit ihm zusammen. Weitere Details zur Besetzung oder zum Produktionsstart des Films sind bisher nicht bekannt





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