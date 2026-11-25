Ordentlich Kasse gemacht: Am Freitag verkaufte Burry einen Großteil seiner Nvidia-Shorts. Ordentlich Kasse gemacht: Am Freitag verkaufte Burry einen Großteil...

Der bekannte US-Investor Michael Burry hat 75 Prozent seiner Put-Optionen auf Nvidia verkauft und nach Berichten über eine Untersuchung der Bilanzierungspraktiken des Chipherstellers durch die US-Börsenaufsicht SEC langfristige Call-Optionen zur Absicherung gekauft.

Dies geht aus einer aktuellen Mitteilung hervor. Burry verkaufte zunächst am Freitag, dem 20. November, die Hälfte seines Nvidia-Puts und sicherte sich damit inmitten eines starken Abverkaufs bei Technologiewerten Gewinne. Anschließend verkaufte er weitere 25 Prozent, nachdem berichtet worden war, dass Mitarbeiter der SEC-Durchsetzungsabteilung mögliche Bilanzierungsfragen bei Nvidia untersuchten.

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch dieParallel zu den Put-Verkäufen baut Burry eine kleine Position in langfristigen Nvidia-Calls.

Diese Calls dienen seinen Angaben zur Absicherung seiner verbleibenden bärischen Position. Burry traut Nvidia offenbar weiterhin einiges an Volatilität zu, will sich aber nicht mehr ausschließlich auf fallende Kurse festlegen. Die Anpassungen erfolgten vor dem Kurssprung von Nvidia von rund 31 Prozent am Montag, durch den die Aktie auf 165,05 US-Dollar stieg. Obwohl Burry sein bärisches Engagement reduzierte, blieb er gegenüber dem Management und der Unternehmensführung von Nvidia kritisch.

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Nach Huangs Rückkehr bezeichnete er die Entwicklung als "gewaltiges Zeichen der Schwäche.

" Der weltweit größte Chiphersteller ist bei der Pflege seiner Geschäftsbeziehungen und beim Abschluss von Geschäften zu stark von einer einzelnen Person abhängig geworden. "$NVDA ist also schwächer und feiger, als selbst ich dachte", schrieb Burry auf X. Er forderte das Justizministerium auf, seine kartellrechtlichen Ermittlungen gegen Nvidia fortzusetzen, und die SEC,"die Bilanzierung weiter zu durchleuchten. "mrsir vor 34 MinutenSeit über einem Jahrzehnt ist Krischan Orth Journalist und als Reporter und Redakteur tätig.

Seine Stationen umfassten u.a. den Hörfunk der ARD, die B.Z. sowie die BILD-Zeitung. Den politischen Hintergründen der Märkte und deren Bewegungen fühlt er gerne auf den Zahn. Sein Interesse schlägt für langfristige Anlagen und kurzweilige Derivate. Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

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