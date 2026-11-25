Michael Burry wettet nicht mehr gegen den Nasdaq – das sind seine Aktien

Michael Burry, der Investor aus „The Big Short“, gibt seine Wette gegen die Tech-Börse auf. Er hat die letzte Hälfte seiner Put-Optionen auf denverkauft, schreibt er seinen Abonnenten.

Er sei jetzt „vorübergehend fast vollständig long“ – setzt also fast nur noch auf steigende Kurse. Rund 25 % seines Depots liegen in bar, und dieses Geld will er investieren. Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Der Nasdaq 100 steht um 18:10 Uhr bei 25.483 Punkten und damit knapp 19 % unter seinem Rekordhoch vom 6.

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Oktober. Im Tagesverlauf kratzte er erneut an der Marke, ab der Börsianer von einem Bärenmarkt sprechen. Wer Tech-Aktien im Depot hat oder über einen Einstieg nachdenkt, fragt sich: Was kauft einer, der jahrelang vor einem Absturz gewarnt hat? InvestingPro gibt es jetzt mit bis zu 60 % Rabatt – schon ab 6,95 € im Monat.

Das Angebot gilt nur bis 28. November, 9 Uhr:, kleiner auch BYD, Tencent und Meituan aus Hongkong. Viele davon hält er über langlaufende Kaufoptionen. Den Schwerpunkt im Ausland begründet Burry mit den weiterhin hohen Bewertungen in den USA.

Was diese Aktien gemeinsam haben, zeigt der Blick in InvestingPro: Fast alle sind 2026 deutlich gefallen, und fast alle liegen klar unter ihrem Fair Value. Am größten ist der Abstand bei Lululemon und Adobe – genau den Aktien, die seit Jahresbeginn am stärksten verloren haben. Kurse: 25. November 2026, 18:03 Uhr.

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KGV auf Basis der Gewinnschätzung für die nächsten zwölf Monate. Fair Value: Abstand zum Kurs. Quelle: InvestingPro. Adobe kostet nur das 8,7-Fache des erwarteten Gewinns, PayPal das 9,8-Fache, JD.com sogar nur das 7,3-Fache.

Zum Vergleich: Der Nasdaq-Lieblingkostet das 66,9-Fache – und genau auf Palantir hält Burry noch eine Put-Option, also eine Wette auf fallende Kurse. Die Palantir-Aktie liegt 13 % über ihrem Fair Value. Die zweite verbliebene Short-Wette betrifft den Versicherer Billig heißt aber nicht automatisch gut: Ein großer Abstand zum Fair Value kann auch zeigen, dass das Modell eine Erholung zu schnell einrechnet. Lululemon hat sich seit Jahresbeginn halbiert, weil Nachfrage und Margen schwächeln.sagt.

Er hält derzeit sogar Kaufoptionen auf die Aktie, die ihren Wert schon verdoppelt haben. Gegen Nvidia wetten will er erst wieder näher an 200 $ je Aktie – in einer Phase, in der der Markt optimistisch ist. Jetzt sei diese Zeit nicht. Die Aktie notiert bei 142,94 $ , 200 $ wären rund 40 % mehr.

Der Fair Value von InvestingPro liegt mit 244,48 $ noch deutlich darüber. Verrät ein bekannter Investor seine Positionen, lohnt der Check, ob die Aktien noch günstig sind – oft hat sich der Kurs seit dem Kauf schon bewegt. Frag WarrenAI zum Beispiel: „ hält , und . Wie stehen Kurs, Veränderung seit Jahresbeginn, KGV, Fair Value und Finanzgesundheit, und welche der Aktien ist am stärksten unterbewertet?

“Manchmal wirkt der Chart fast wie eine Glaskugel. Ein Bärenmarkt beginnt nach der gängigen Definition 20 % unter dem letzten Rekordschluss. Beim Nasdaq 100 lag dieser am 6. Oktober bei 31.224,69 Punkten, die Grenze also bei rund 24.980.

Genau dort fing sich der Index zweimal: Am 20. November fiel er im Tagesverlauf bis 24.910 Punkte und schloss knapp darüber bei 25.029. Heute lag das Tagestief bei 24.974 – und Burry verkaufte seine Puts. WarrenAI sieht die Marke als Entscheidungszone, aber noch nicht als bestätigten Boden – eher als Stoßdämpfer.

Der Abwärtstrend ist intakt: Der Index liegt unter den Durchschnitten der letzten 20, 50 und 200 Tage. Der RSI hat sich vom überverkauften Wert vom 20. November erholt, liegt mit rund 35 aber weiter niedrig. Fällt der Index unter das Tief bei 24.910, wäre die Zone um 24.390 bis 24.670 Punkte die nächste Unterstützung.

Nach oben müsste er zuerst 26.480 bis 26.610 Punkte zurückerobern, damit sich das Bild aufhellt. Den horizontalen Strahl findest du in der linken Leiste unter „Linien“, die KI-Analyse über „AI“ in der rechten Leiste. Im Black Friday Sale gibt es InvestingPro mit bis zu 60 % Rabatt – schon ab 6,95 € im Monat, nur bis 28. November, 9 Uhr: Burry-Positionen: Beitrag von Michael Burry für die Abonnenten seines Newsletters vom 25.

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November 2026, berichtet von Bloomberg und Stocktwits. Kurse: Nasdaq 100 am 25. November 2026, 18:10 Uhr ; Rekordschluss 31.224,69 Punkte und Rekordhoch 31.361,37 Punkte am 6. Oktober 2026; Tief 24.910,48 Punkte am 20.

November 2026; Tagestief 24.974 Punkte am 25. November 2026. Aktienkurse, Seit-Jahresbeginn-Werte, KGV und Fair Value: 25. November 2026, 18:03 Uhr.

WarrenAI-Analyse: 25. November 2026, 18:03 Uhr. Chartbild: Tageschart über sieben Monate mit horizontalem Strahl 20 % unter dem Rekordschluss , 25. November 2026, 18:10 Uhr.

Preise: Web, 2-Jahres-Abo im Black Friday Sale ; in der App können sie abweichen, ggf. zzgl. MwSt. Vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse.

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