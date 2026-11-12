Michael Carrick entlassen: Mauricio Pochettino soll neuer Trainer bei Manchester United werden

Manchester United trennt sich nach nur zehn Ligaspielen von Michael Carrick. Mauricio Pochettino wird als möglicher Nachfolger gehandelt, während die Mannschaft abstiegsgefährdet ist.

Manchester United hat sich nach nur zehn Spielen in der aktuellen Saison von Cheftrainer Michael Carrick getrennt. Die Entscheidung fiel in einer Zeit schwerer sportlicher Krise, in der der Klub zunehmend unter Druck geriet. Carrick, der den Verein zuvor von Ruben Amorim übernommen hatte, konnte die anfängliche Euphorie nicht in dauerhaften Erfolg ummünzen.

Leistungsabfall im Detail

In der vergangenen Saison überzeugte Carrick noch mit einer herausragenden Quote. Er führte die Red Devils in die Champions League und erzielte dabei einen beeindruckenden Punkteschnitt von 2,25 Punkten in 16 Spielen. In der aktuellen Spielzeit zeigte sich jedoch ein drastischer Umkehrtrend. Nach ebenfalls 16 Partien sank die Punktausbeute auf nur noch 1,06 Punkte pro Begegnung. Dieser massive Einbruch markierte den Niedergang, der schließlich zur Entlassung führte.

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Medienberichte und Entlassung

Die Medien reagierten mit scharfen Überschriften auf die Personalie. Berichte sprechen von einem abrupten Ende, wobei Carrick das Trainingsgelände Carrington bereits zwei bis zweieinhalb Stunden nach seiner Ankunft wieder verließ. Die Boulevardzeitungen beschreiben den Vorgang als chaotisch und grob, während The Telegraph die Trennung als Erlösung für das Management darstellt. The Mirror verlinkt das Ereignis direkt mit einem Krisengipfel in Monaco, der von Jim Ratcliffe geleitet wurde.

Die Rolle von Jim Ratcliffe

Jim Ratcliffe spielt eine zentrale Rolle in der aktuellen Entwicklung bei Manchester United. Zusammen mit dem Klub management zog er die Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt. Die Entlassung von Carrick wird als direkter Versuch interpretiert, die Weichen für eine neue Richtung zu stellen. Ratcliffes Eingreifen markiert einen Wendepunkt in der Strategie des Vereins, der nun nach einem sofortigen Gegensteuerungsmechanismus sucht.

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Mauricio Pochettino als möglicher Nachfolger

Als wahrscheinlicher Nachfolger wird Mauricio Pochettino gehandelt. Der 54-jährige, der aktuell Nationaltrainer der USA ist, soll übereinstimmenden Medienberichten nach die Position übernehmen. Der Ex-Mittelfeldspieler und erfahrene Coach steht bereits bereit, um die Verantwortung zu übernehmen. Seine Verpflichtung würde einen deutlichen Neuanfang für den Klub bedeuten, der derzeit in der Abstiegszone der Liga kämpft.

Sportliche Konsequenzen und Ausblick

Die Situation bei Manchester United ist durch die Tabelle bestimmt. Der Verein befindet sich in der Abstiegszone, was die Dringlichkeit der Personalie unterstreicht. Carricks Vertrag war ursprünglich als Zweijahresvertrag angelegt, doch nach nur zehn Ligaspielen kam es zur Trennung. Die fans und Beobachter fragen nun, ob Pochettino den Abstiegskampf noch abwenden kann. Die kommenden Spiele werden entscheiden, ob der neue Cheftrainer das Vertrauen der Vereinsführung zurückgewinnen kann.