Michael Carrick steht vor dem Aus: Manchester United nominiert Mauricio Pochettino als Nachfolger

Nach der 4:4-Niederlage gegen Aston Villa und elf Punkten aus zehn Spielen droht Michael Carrick die Entlassung. Manchester United setzt auf Mauricio Pochettino als neuen Trainer.

Die Spannungen in der englischen Premier League eskalieren erneut, als die Führung von Manchester United einen radikalen Schritt in Richtung Trainerwechsel vorbereitet. Derzeitige Berichte deuten stark darauf hin, dass Michael Carrick (45) sein Amt als Cheftrainer bereits am Dienstag verlieren wird. Dieses dramatische Szenario hat sich durch die spektakuläre 4:4-Remisbegegnung gegen Aston Villa am vergangenen Sonntag vollendet, in der die Red Devils wertvolle Punkte liegen ließen. Statt den dringend benötigten Sieg und moralischen Aufschwung für die anstehende Länderspielpause zu holen, verschärfte sich die kritische Lage für den ohnehin schon unter massivem Druck stehenden Coach weiter.

Management entscheidet über Trennung in Monaco

Die operative Entscheidung für den Wechsel wird laut Berichten von den Medienpartnern The Athletic und talkSPORT getroffen. Die Geschäftsführer Omar Berrada und Sportdirektor Jason Wilcox haben die Situation intensiv analysiert und das Ergebnis direkt an Klub-Eigentümer Sir Jim Ratcliffe weitergeleitet. Bei einem strategischen Treffen mit Ratcliffe in der monégassischen Hafenstadt Monaco empfehlen die Verantwortlichen offiziell einen sofortigen Trainerwechsel. Die sportliche Bilanz von Manchester United nach zehn absolvierten Spielen in der Premier League ist verheerend, da das Team nur acht Punkte auf dem Konto hat. Dieser schlechte Startmarkiert den historisch schlechtesten Saisonbeginn des englischen Rekordmeisters seit vierzig Jahren und führt aktuell zu einem direkten Abstiegsplatz.

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Mauricio Pochettino als klare Wunschlösung des Clubs

Anstelle von Carrick hat Manchester United bereits eine klare Präferenz für den Nachfolger geklärt. Mauricio Pochettino (54) gilt unumstritten als die absolute Wunschlösung der Klub-Bosse, um die Wende zu erzwingen. Der argentinische Taktiker verfügt über eine umfassende und bewährte Erfahrung in der Premier League, da er zuvor sowohl Tottenham Hotspur als auch den FC Chelsea erfolgreich trainiert hat. Diese tiefgreifende Kenntnis der englischen Liga macht ihn zu einer attraktiven und sofort einsatzbereiten Option für das Manchester United-Management, das dringend nach Stabilisierung sucht.

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Finanzielle Hürden und Vertragsdetails geklärt

Eine potenzielle Hürde für den Transfer besteht zunächst in Pochettinos aktuellem Arbeitsverhältnis. Der 54-Jährige steht noch bis ins Jahr 2030 unter Vertrag beim US-amerikanischen Fußballverband (USSF). Die Finanzabteilung von Manchester United hat jedoch eine konkrete Lösung identifiziert, um den Trainer an die Old Trafford zu lotsen. Laut vorliegenden Informationen enthält der Vertrag von Pochettino eine spezifische Ausstiegsklausel, die den sofortigen Wechsel ermöglicht. Diese Klausel beläuft sich auf einen Betrag von umgerechnet rund neun Millionen Euro.

Konkurrenz um den Job schwindet rapide

Während sich die Gespräche für Pochettino konkretisieren, schwindet die Liste möglicher Alternativen rapide. Zuvor auch intensiv gehandelte Namen rücken zunehmend in den Hintergrund oder scheiden komplett aus. So gilt Eddie Howe, der ebenfalls als möglicher Interimslösung diskutiert wurde, inzwischen nicht mehr als ernsthaftes Thema für die Position. Auch die Nominierung des ehemaligen DFB-Trainers Julian Nagelsmann wird von der Seite des Clubs als unrealistisch eingeschätzt. Es drängen sich derzeit keine weiteren realistischen Kandidaten in den Vordergrund, was Pochettinos Position als alleiniger Anwärter auf die Cheftrainer-Position weiter festigt.