Hertha-Spielmacher Michael Cuisance soll den neuen Kenny Eichhorn werden. Der Franzose wird umgeschult und soll die Position des Sechsen übernehmen.

Es ist nur eine Frage von Tagen, bis die Zukunft von Hertha-Wunderkind Kennet Eichhorn (16) geklärt ist. Die Bayern und Dortmund sollen das Gesamtpaket von 20 Millionen Euro zu teuer sein, und andere Top-Klubs wie Liverpool und Manchester City aber sind weiter interessiert, wollen Eichhorn verpflichten.

Dabei befindet sich Bayer in der Pole-Position. Schon seit geraumer Zeit gibt es einen Geheimplan. Es gibt einen Spieler, der Kenny Eichhorn in der kommenden Saison ersetzen soll: Es ist Hertha-Spielmacher Michael Cuisance (26). Der Franzose, der in 35 Pflichtspielen auf dem Platz stand, besitzt einen Vertrag bis 2029.

Er hat sich nach dem letzten Heimspiel gegen Fürth klar und deutlich zu Hertha bekannt, denkt nicht wie andere Spieler an einen Abgang. Doch der Edel-Techniker wird nicht mehr als Zehner auftreten, sondern als Sechser. BILD weiß: Cuisance wird umgeschult, soll der neue Kenny werden. Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber sagte zum Saisonende über Cuisance: "Er betreibt einen immensen Aufwand.

Sowohl in der täglichen Trainingsarbeit als auch im Spiel, wenn man die läuferische Leistung sieht.

" Stimmt! Cuisance ist Herthas zweitbester Läufer, absolvierte in der letzten Saison insgesamt 329,51 Kilometer. Nur Verteidiger Linus Gechter schaffte mit 334,15 Kilometern mehr. Als defensiver Mittelfeldspieler sind demnächst aber noch andere Sachen gefragt.

Cuisance, der diese Position unter Trainer Stefan Leitl schon einige Male ausübte, ist als Sechser das taktische Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff. Er muss demnächst tiefer stehen, Bälle erobern und Angriffe einleiten. Nicht einfach für einen Spieler, der eigentlich sehr ballverliebt ist. Den Spielmacher-Part von Cuisance soll Josip Brekalo zukünftig übernehmen.

Der Offensiv-Allrounder hat ein gutes Auge, besitzt einen hervorragenden Abschluss und ist spielintelligent. Letzte Saison absolvierte er 11 Partien, erzielte 3 Tore, bereitete 2 weitere vor und sah zweimal Rot. Da ist auch Steigerungspotenzial vorhanden - wie bei allen Hertha-Spielern





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