Michael Douglas bereut die Absage der Rolle im Disney-Hit „Frozen“

Der Hollywood-Star Michael Douglas gab in der „Late Late Show“ mit James Corden ein überraschendes Geständnis. Er bereut bis heute, die Rolle in dem Animationsfilm „Frozen“ abgelehnt zu haben, die ihm wahrscheinlich die höchste Gage seiner Karriere eingebracht hätte.

Michael Douglas (80) gab in der 'Late Late Show' von James Corden (46) ein überraschendes Geständnis: Der renommierte Schauspieler bereut bis heute, eine Sprechrolle in einem Disney-Film abgelehnt zu haben, die ihm wahrscheinlich die höchste Gage seiner Karriere eingebracht hätte. Obwohl der Hollywood -Star betonte, dass er mit seinen Karriereentscheidungen insgesamt zufrieden sei, gab er zu, dass diese eine Absage ein Fehler gewesen sein könnte.

Auf Nachfrage verriet der zweifache Oscar-Preisträger schließlich, dass es sich bei dem Film um den Animationshit Frozen handelte, der 2013 erschien und weltweit gigantische Erfolge feierte. Michael ließ offen, welche Figur ihm damals angeboten wurde, doch Fans spekulieren, dass es sich um den Schneemann Olaf gehandelt haben könnte. Diese Rolle wurde letztlich von Josh Gad (43) übernommen und war maßgeblich am Erfolg des Films, der international über 1,1 Milliarden Euro einspielte, beteiligt. Die Fortsetzung aus dem Jahr 2019 übertraf diesen Erfolg mit noch höheren Einnahmen. Es bleibt reine Spekulation, wie sehr diese Rolle den ohnehin schon beeindruckenden Lebenslauf von Michael ergänzt hätte. Dennoch scheint er die Absage mit Humor zu nehmen und beschäftigt sich lieber mit aktuellen Projekten – wie seiner Arbeit an der Serie 'Franklin' bei Apple TV+. Mit einer Karriere, die sich über fünf Jahrzehnte erstreckt, gehört Michael zu den renommiertesten Hollywood-Stars aller Zeiten. Berühmt wurde er durch zahlreiche Klassiker wie 'Basic Instinct', 'Eine verhängnisvolle Affäre' oder seine Rolle als Gordon Gekko in 'Wall Street'. Der Schauspieler ist seit 2000 mit Schauspielerin Catherine Zeta-Jones (55) verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder, Dylan (24) und Carys (21). Trotz einiger Höhen und Tiefen in der Karriere und im Leben erklärte Michael in Interviews immer wieder, dass er stolz auf das von ihm Erreichte und gänzlich im Reinen mit sich selbst sei





