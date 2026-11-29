Als Kind eines Stars hat man es automatisch leicht? Dass es auch ganz anders sein kann, zeigt Cameron Douglas, der Sohn von Michael Douglas und Enkel von Kirk Douglas. Er hatte schon früh mit den hohen Erwartungen zu kämpfen und wurde drogenabhängig.

Als Kind eines Stars hat man es automatisch leicht? Dass es auch ganz anders sein kann, zeigt Cameron Douglas, der Sohn von Michael Douglas und Enkel von Kirk Douglas.

Er hatte schon früh mit den hohen Erwartungen zu kämpfen und wurde drogenabhängig. Mit dem Begriff „Nepo Baby“ werden die Kinder prominenter Eltern bezeichnet, die quasi in die Unterhaltungsbranche hineingeboren werden und denen es folglich deutlich leichter fällt als den meisten anderen, Karriere zu machen, Erfolg zu haben und Einfluss zu gewinnen.

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Unter diese Kategorie fallen Namen wie „Fifty Shades Of Grey“-StarUnd dieses Phänomen ist keineswegs neu: Lange bevor es dafür überhaupt einen Namen gab, machten Kinder berühmter Stars Karriere – etwaKirk Douglas 1978 geboren, entwickelte Cameron bereits als Jugendlicher eine Alkohol- und Marihuanaabhängigkeit. Später folgten härtere Drogen – mit 25 Jahren spritzte er sich nach eigenen Angaben bis zu drei Mal pro Stunde Heroin. Bereits mit Anfang 20 begann er außerdem, Methamphetamin zu verkaufen.