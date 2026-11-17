Nach plötzlicher Funkstille sucht die Familie Steffi Graf Hilfe für Michael Graf. Ein Haftbefehl liegt vor, doch Gefangenenregister zeigen keine Spur.

Der 55-jährige Michael Graf ist seit rund zehn Tagen aus dem öffentlichen Leben in Las Vegas verschwunden. Vor diesem Zeitraum reiste der Bruder der Tennis-Legende Steffi Graf mit seinem blauen Mountainbike und einem Rucksack voller persönlicher Habseligkeiten in die Stadt. Seitdem fehlt jegliche Spur zu seiner Person.

Plötzliche Funkstille nach chaotischen Monaten

Seit Monaten hatte Michael Graf sein chaotisches Leben in Las Vegas detailliert in sozialen Netzwerken dokumentiert. Er veröffentlichte fast täglich Videos, erzählte von seinem Alltag und sprach über das Leben in den Obdachlosentunneln unter der Glücksspielmetropole. Doch nun herrscht seit Donnerstag auf allen Social-Media-Kanälen komplette Sendepause. Keine neuen, wirren Videos, keine kryptischen Botschaften und kein Lebenszeichen wurden seitdem festgestellt.

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Vorzeigeorte bleiben leer und Spurensuche ohne Erfolg

Auch physische Anlaufstellen, die Graf kürzlich als sein Zuhause bezeichnete, sind nun verlassen. Der Tunnelabschnitt am Highway, an dem er zuvor übernachtete, ist seit Freitag leer. Eine gut vernetzte Quelle von BILD überprüfte diese Stelle sowie einen Supermarkt, den er regelmäßig besuchte, aber auch dort wurde er nicht gesichtet. Besonders bemerkenswert ist die Situation in seinen zwei angemieteten Lagerräumen, den sogenannten Storages.

In diesen Räumen befindet sich sein früheres Leben, darunter Kleidung, Möbelstücke und Erinnerungen an seine Familie. Graf fuhr oft mit seinem Fahrrad dorthin, um sich neue Anziehsachen zu holen. Auch diese Storage-Einheiten sind nun verlassen, was auf ein vollständiges Verlassen des bekannten Areals hindeutet.

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Haftbefehl liegt vor aber Gefangenenregister zeigt keine Spur

Fakt ist, dass gegen Michael Graf weiterhin ein Haftbefehl besteht. Im Januar wurde er nach einem Vorfall beim Grundstück seiner damaligen Ehefrau festgenommen. Im Februar folgte eine weitere Festnahme wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer, wie ein Polizeifoto aus Boulder City im Februar 2026 belegt. Nachdem Graf daraufhin Gerichtstermine verpasst hatte, wurde der Haftbefehl erlassen.

Eine Suche in den aktuellen Gefangenenregistern des offiziellen Clark-County-Systems brachte jedoch keinen Erfolg. Das System listet alle Menschen auf, die sich derzeit in Gewahrsam oder Haft befinden. Dennoch ist Graf dort nicht zu finden. Anfragen bei der Polizei und dem Gericht blieben bislang unbeantwortet.

Steffi Graf und Familie suchen professionelle Hilfe

Hinter der plötzlichen Stille könnte sich eine positive Wendung verbergen. Laut Insider-Informationen im Umfeld der Familie hat Steffi Graf ihren jüngeren Bruder trotz der dramatischen Monate nicht aufgegeben. Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste versuchte in den Jahren 1996 bis in die Gegenwart immer wieder, ihren Bruder zu unterstützen, wie ein Foto von 1996 zeigt, als Michael 25 und Steffi 27 Jahre alt war.

Es wird berichtet, dass die Familie sich darum bemüht, Michael Graf professionelle Hilfe zu ermöglichen. Dabei soll eine Behandlung in einer Klinik im Raum Las Vegas zur Sprache gekommen sein. Michael Graf hatte öffentlich über seine Alkoholprobleme gesprochen. Sowohl Steffi Graf als auch Andre Agassi haben auf Anfragen zum Thema Michael Graf bislang nicht reagiert.