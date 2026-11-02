Michael Graf in Las Vegas: Tödliche Tunnel-Flut und Flucht vor Polizei

Bruder der Tennis-Legende Steffi Graf sucht Schutz in Las Vegas-Tunneln vor einem Haftbefehl. Sturzfluten verwandeln das Versteck in eine Lebensgefahr für Obdachlose und den Gesuchten.

Michael Graf, der jüngere Bruder der Tennis-Ikone Steffi Graf, befindet sich seit August 2026 in einer ausweglosen Lage unterhalb von Las Vegas. Der gesuchte Ex-Motorsportler nutzt das kilometerlange Kanalsystem als Versteck vor der Polizei von Nevada, nachdem ein Haftbefehl gegen ihn erlassen wurde. Anstatt Sicherheit zu finden, droht sein unterirdisches Zuhause nun durch schwere Regenfälle und Sturzfluten zur Todesfalle zu werden.

Wassermassen bedrohen Unterschlupf

Während des Halloween-Wochenendes erlebte Las Vegas heftige Niederschläge, die zu starken Überflutungen führten. Die Wassermassen strömen nun ungehindert durch die Tunnel, in denen sich derzeit rund 1500 Obdachlose aufhalten. Michael Graf gehört zu diesen Personen und hat sich dort ein provisorisches Lager eingerichtet. In einem aktuellen Social-Media-Video zeigt er, wie das Wasser mit Wucht in seinen Bereich eindringt und seine Habseligkeiten wegspült.

Also read Michael Ballack: Beschützend für Lennart Karl inmitten öffentlicher Kontroverse

Experten warnen vor tödlicher Gefahr

Brent Nowak, Mitarbeiter der Hilfsorganisation Shine A Light, betont die immense Gefahr für die Bewohner des Tunnelsystems. Die Kanäle sind konstruktionsbedingt darauf ausgelegt, Regenwasser schnell abzuleiten, was bei starken Stürmen zu einer gefährlichen Strömung führt. Nowak erklärt, dass das Wasser eine enorme Kraft entwickelt und Personen von den Beinen reißen kann, was innerhalb weniger Minuten tödlich enden kann.

Konfrontation mit der Realität

Trotz der akuten Lebensgefahr präsentiert sich Michael Graf ruhig und fast zynisch. Auf seinem Video kommentiert er die Situation mit den Worten: Lasst die Spiele beginnen. Er habe einen Schuh verloren und versuche, seine Sachen in einem Einkaufswagen zu sichern. Seine Aussage, er sei für alles bereit, steht im krassen Gegensatz zu den Warnungen von Helfern, die vor der Verletzlichkeit der Lage in den Tunneln warnen.

Advertisement

Hintergrund: Haftbefehl und Flucht

Die aktuelle Situation von Michael Graf ist das Ergebnis einer langen rechtlichen und persönlichen Krise. Seit 2020 geriet er ins Visier der Justiz wegen wiederholter Gewalttaten, darunter Bedrohungen einer Nachbarin und die Demolierung eines Autos. Er soll zudem gegen Gerichtsauflagen verstoßen haben, insbesondere gegen ein Kontaktverbot zu seiner Ex-Frau. Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt und Trunkenheit am Steuer belasten sein Verfahren zusätzlich.

Stellungnahme und nächste Schritte

Michael Graf schwänzte wiederholt Gerichtstermine, weshalb in Nevada ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Nach dem Scheitern seiner zweiten Ehe im Herbst 2025 verkaufte er ein Haus, das ihm zuvor geschenkt worden war, und verlor seinen festen Wohnsitz. Obwohl er offiziell in einem Obdachlosenheim gemeldet ist, nimmt er das Angebot nicht an, da er das Tunnelsystem weiterhin als Deckung vor den Behörden nutzt. Die Verantwortung für die eigene Sicherheit liegt nun bei ihm selbst.