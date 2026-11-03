Michael Graf sucht von Las Vegas: Haftbefehl gegen Steffi Grafs Bruder

Michael Graf, Bruder von Steffi Graf, wird von der Polizei in Las Vegas gesucht. Er lebt obdachlos in Tunneln und steht wegen mehrerer Delikte unter Haftbefehl.

Michael Graf, der fünfundsiebzigjährige Bruder der Tennislegende Steffi Graf, lebt aktuell in ärmsten Verhältnissen unter den brutalen Bedingungen einer Stadt im Süden der USA. Laut Informationen der Boulevardzeitung BILD wird er aktuell von der Polizei wegen mehrerer Straftaten per Haftbefehl gesucht und gilt als vermisst. Anstatt in einer stabilen Wohnung zu leben, verbringt der Ex-Rennfahrer seine Nächte als Obdachloser in den berüchtigten Tunneln von Las Vegas. Umgeben von Betonwänden, der ständigen Dunkelheit und den wenigen persönlichen Habseligkeiten, die ihm verblieben sind, ist sein Zustand ein extremes Beispiel für den gesellschaftlichen Abstieg.

Dramatische Entwicklung in Las Vegas

Die Situation für Michael Graf hat sich in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert. Seit dem Jahr 2020 geriet er wiederholt ins Visier der Justizbehörden in den Vereinigten Staaten. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe sind vielfältig und schwerwiegend. Zu den beschuldigten Delikten zählen schwere Sachbeschädigungen, Trunkenheit am Steuer sowie Vorwürfe häuslicher Gewalt. Zusätzlich wurde ihm vorgeworfen, wiederholt Gerichtsterminen fernzubleiben, was den Eifer der Polizei bei der Fahndung nach ihm weiter anheizte. In einem aktuellen Vorfall musste Michael Graf seine verbleibenden Besitztümer am Wochenende vor den Wassermassen retten, die sein Quartier im Tunnel geflutet hatten, was die prekäre Lage seiner Wohnsituation unterstreicht.

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Schmerzhafte Vorwürfe gegen Familie und Schwester

In einem vertraulichen Gespräch mit einem Bekannten, der mit BILD in Kontakt stand, hat Michael Graf nun seine Sicht auf die familiären Verhältnisse offenlegt. Er beschwert sich, dass er sich während seiner Kindheit und Jugend stets als das fünfte Rad am Wagen gefühlt habe. Während Steffi Graf und ihre Mutter Heidi bei öffentlichen Auftritten wie eine Königin empfangen wurden, sei er selbst komplett ignoriert worden. Er zitiert seine Familie als nur nuschelnd: "Der gehört dazu." Und das war's. Er beschrieb dieses Nicht-Gesehen-Werden als eine der großen Verletzungen seines Lebens und fühlte sich wie ein Stück Scheiße.

Diese bitteren Sätze dürften sich wie Speerspitzen in die Herzen seiner Familie bohren. Für die Öffentlichkeit bot sich in den letzten Jahren jedoch ein ganz anderes Bild. Es war das Bild einer Schwester, die fest an der Seite ihres Bruders stand, als dessen Leben aus den Fugen geriet. Steffi Graf hat ihrem Bruder in der Vergangenheit immer wieder unter die Arme gegriffen. Sie unterstützte ihn regelmäßig finanziell, kaufte ihm ein Haus in der Nähe ihrer eigenen Residenz, übernahm Anwaltskosten und übernahm sogar einmal die Vormundschaft, um ihn vor der Haft zu retten. Michael Graf zog jedoch vor Gericht, weil er nach eigener Aussage für sich selbst sorgen wollte.

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Herkunft und gescheiterte Rennfahrerkarriere

Um den Kontrast zwischen den Schicksalen der beiden Geschwister zu verstehen, ist ein Blick auf die kindlichen Jahre in Brühl in Baden-Württemberg notwendig. Michael Graf wuchs in einer gutbürgerlichen Familie auf, deren Vater Peter, der 2013 im Alter von siebzigfünf Jahren starb, als Versicherungskaufmann, Gebrauchtwagenhändler und Tennislehrer arbeitete. Die Mutter war Hausfrau. Der ehrgeizige Vater richtete das gesamte Familienleben streng auf den Leistungssport aus, wobei der Fokus zunächst auf dem außergewöhnlichen Tennistalent seiner Tochter Steffi lag. Unter seiner Führung stieg Steffi Graf zur Weltklasse-Spielerin auf, gewann 107 Einzel-Turniere, darunter 22 Grand-Slam-Titel, und wurde 1987 wenige Tage vor ihrem achtzehnten Geburtstag bei den French Open in Paris gegen Martina Navratilova erstmals Weltranglisten-Erste.

Michael Graf sollte im Motorsport groß herauskommen. Anfang der Neunziger Jahre raste er in der Deutschen Formel 3 über die Rennstrecken. Doch im Gegensatz zu seiner Schwester schaffte er den Durchbruch nicht. In zwei Saisons in der Formel 3 blieb ihm ein Sieg und ein Podestplatz verwehrt. Was er danach beruflich machte, ist nicht überliefert. Während Steffi Graf ihre Karriere 1999 beendete und Las Vegas zu ihrer neuen Heimat machte, wo sie 2001 Andre Agassi heiratete und eine glückliche Familie gründete, zog auch Michael in die USA. Er wurde Vater von vier Kindern, doch auch als Erwachsener fand er kein anhaltendes Glück. Seine beiden Ehen scheiterten, und er verliert zunehmend den Halt im Leben.

Verantwortungszuschreibung und aktuelle Lage

Michael Graf verdammt seine Familie in seinen Aussagen an seinen Bekannten. Er erklärt, sie seien alle verantwortlich für die aktuelle Situation. "Ich habe mich nie wirklich als Teil dieser Familie gefühlt", sagt er weiter. "Sondern immer nur wie jemand, der akzeptiert wurde, weil er nun mal da war." Diese subjektive Sichtweise bietet seine Erklärung dafür, warum sein Leben aus den Fugen geriet. Es bleiben Fragen, ob er unter einem zu hohen Erwartungsdruck litt oder ihm das notwendige Glück fehlte. Eine Anfrage von BILD an das Management von Steffi Graf blieb bisher unbeantwortet.

Die Tennislegende dürfte einen vollkommen anderen Blickwinkel auf die Geschichte ihres Bruders haben. Während Michael Graf von Ausgrenzung und Vernachlässigung spricht, erinnerten sich seine früheren Unterstützer an die zahlreichen Hilfeleistungen. Die Diskrepanz zwischen seiner Wahrnehmung der Vergangenheit und den dokumentierten Fakten bleibt bestehen. Aktuell lebt er mit seinem Schmerz unter der Erde, während die Polizei in Las Vegas nach ihm fahndet. Die Zukunft für Michael Graf ist ungewiss, und es ist fraglich, wie er aus der aktuellen Isolation und den juristischen Problemen wieder herausfinden kann.