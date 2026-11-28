Berühmt machte ihn ein Grobian: »Die Echse« war die Figur, mit der man den Puppenspieler Michael Hatzius am meisten verband. Nun ist der Comedian mit 44 Jahren gestorben.

Der Berliner Puppenspieler und Comedian Michael Hatzius ist tot. Er starb im Alter von 44 Jahren, wie seine Agentur mitteilte. »Nach kurzer schwerer Krankheit ist unser geliebter Micha am Mittwoch, dem 25.11.2026, von uns gegangen«, hieß es in einer Erklärung der Familie, die diese über ihren Anwalt verbreiten ließ.

»In unseren Herzen wird er immer weiterleben.

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« Michael Hatzius, der in Ost-Berlin zur Welt kam, absolvierte sein Studium des Puppenspiels an der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« und schloss es 2006 als Diplom-Puppenspieler und Darstellender Künstler ab. Seit 2009 hatte er vor allem mit der Figur »Die Echse« Erfolg, aber auch mit weiteren Charakteren.