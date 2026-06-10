Michael Humphries kritisiert Publikumsreaktionen und entschuldigt sich nach Turnier

Der Dartprofi Michael Humphries äußerte sich auf einem Turnier frustriert über Buhrufe und kritisierte die Stimmung im Publikum. Kurz darauf entschuldigte er sich per Social Media und dankte seinen Fans.

Der beliebte Darts pieler Michael Humphries äußerte sich auf der Bühne eines Turnier s frustriert über die Reaktionen des Publikum s. In einem Interview gestand er, enttäuscht darüber, dass einige Zuschauer ihn durch Buhrufe aus der Fassung bringen wollten, obwohl er lediglich Unterhaltung bieten wolle.

Er vermutete, dass viele Spieler langsam die Nase voll von solchen Reaktionen haben, besonders weil es letztlich um Titel gehe. Diese Stimmung mache das Spielen deutlich härter. Tatsächlich war Humphries während des gesamten Turniers wiederholt mit Buhrufen und Pfiffen konfrontiert worden, insbesondere in entscheidenden Momenten bei Würfen auf die Doppelfelder. Bemerkenswert ist, dass er nur kurze Zeit nach dieser öffentlichen Kritik über soziale Medien eine Entschuldigung veröffentlichte.

Darin bat er seine Fans um Verständnis für seine emotionalen Ausbrüche auf der Bühne und gratulierte gleichzeitig Michael Smith zu dessen Sieg, den er als absolut verdient bezeichnete. Er betonte, dass sein Ziel sei, den Zuschauern die besten Spiele und die beste Unterhaltung zu bieten. Zusätzlich erklärte Humphries, dass die vergangenen Monate für ihn persönlich schwierig gewesen seien und er darum kämpfe, wieder zu sich selbst zu finden.

Er zeigte sich optimistisch, bald dort anzukommen, wo er hinwolle, und dankte allen Fans für ihre anhaltende Unterstützung. Abschließend verwies er auf das anstehende World Cup-Turnier, bei dem er in der nächsten Woche wieder antreten wird. Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die zunehmende Intensität und Emotionalität im Profi-Dartsport, wo Athleten nicht nur auf dem Feld, sondern auch mit der Stimmung im Publikum zurechtkommen müssen





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