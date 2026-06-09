Michael J. Fox: Ein Leben mit Parkinson

Der Schauspieler Michael J. Fox wird am 9. Juni 65 Jahre alt und lebt seit der Diagnose seiner Parkinson-Erkrankung 1991 über die Hälfte seines Lebens mit der Krankheit.

Als Marty McFly wurde Michael J. Fox zum Weltstar, doch seine Geschichte reicht weit über den Erfolg von 'Zurück in die Zukunft' hinaus. Der Schauspieler wird am 9.

Juni 65 Jahre alt und lebt seit der Diagnose seiner Parkinson-Erkrankung 1991 über die Hälfte seines Lebens mit der Krankheit. Michael J. Fox wurde durch seine Rolle als Marty McFly in 'Zurück in die Zukunft' zum prägenden Gesicht der Achtzigerjahre. Doch seine öffentliche Geschichte erzählt nicht nur von Ruhm, Rollen und Hollywood-Erfolg. Der Schauspieler lebt seit der Diagnose seiner Parkinson-Erkrankung 1991 über die Hälfte seines Lebens mit der Krankheit.

Die unheilbare Nervenkrankheit wurde bei ihm 1991 diagnostiziert. Erste Anzeichen bemerkte Fox während der Dreharbeiten zu 'Doc Hollywood', als sein kleiner Finger plötzlich zu zucken begann. Erst 1998 machte Fox seine Erkrankung öffentlich - weniger aus freien Stücken als unter wachsendem Druck. Paparazzi hätten ihn damals immer wieder auf seinen Zustand angesprochen und sein Haus belagert, erzählte er Jahre später in einem Interview.

Zwei Jahre nach seinem öffentlichen Bekenntnis gründete er die Michael J. Fox Foundation, die sich der Erforschung von Parkinson widmet. Dass seine Krankheit heute so eng mit seiner öffentlichen Wahrnehmung verbunden ist, überlagert manchmal, wie früh und rasant Michael J. Fox in Hollywood aufstieg. Der gebürtige Kanadier zog Ende der 1970er-Jahre nach Los Angeles, um es als Schauspieler zu schaffen. Nach einer Reihe kleiner Gastauftritte landete er in der Serie 'Familienbande' eine seiner ersten großen Rollen.

Von 1982 bis 1989 spielte er darin den konservativen Sohn von Alt-68er-Eltern. Die Serie traf den Zeitgeist in den USA, der von der Präsidentschaft des Republikaners Ronald Reagan geprägt war. Reagan war ein Fan der Serie und wollte Fox für seinen Wahlkampf gewinnen. Der Schauspieler sagte jedoch ab, da er privat nicht mit den Ansichten seiner Figur übereinstimme.

Der endgültige Durchbruch ließ nicht lange auf sich warten. 1985 wurde zum Wunderjahr von Michael J. Fox: Er übernahm von Eric Stoltz, der während der Dreharbeiten entlassen worden war, die Hauptrolle in 'Zurück in die Zukunft'. Der damals 23-Jährige spielte den 17-jährigen Marty McFly - und wurde über Nacht zum Weltstar. Das Zeitreisespektakel wurde in den USA zum erfolgreichsten Kinofilm des Jahres. Auf Platz 26 der Kinocharts des Jahres 1985 landete ein weiterer Film mit Michael J. Fox: 'Teenwolf'.

Wie in 'Zurück in die Zukunft' verkörperte der Mittzwanziger erneut glaubwürdig einen Teenager. Diesmal einen, der nicht in die Vergangenheit reist, sondern sich in einen Werwolf verwandelt. Bis etwa Mitte der 90er-Jahre verkörperte Fox in etlichen Filmen ähnliche Typen. Den smarten, quirligen Yuppie, meist mit Erfolg im Job und bei den Frauen.

Dabei kam dem 1,63 Meter kleinen Mann einmal mehr sein jugendliches Aussehen zugute. 1989 und 1990 stieg er erneut als Marty McFly aufs Hoverboard. Nachdem er seine Erkrankung öffentlich gemacht hatte, ließ es Michael J. Fox beruflich ruhiger angehen. Sein letztes großes Serienprojekt war 'Chaos City': Von 1996 bis 2001 spielte er darin die rechte Hand des New Yorker Bürgermeisters. Zu Beginn versuchte er beim Dreh noch, die immer stärker werdenden Parkinson-Symptome zu kaschieren.

Am Ende der vierten Staffel verließ er die Serie. Charlie Sheen übernahm anschließend die Hauptrolle. Mit 'The Michael J. Fox Show' kehrte der Darsteller 2013 noch einmal ins Sitcom-Fach zurück. Darin spielte er eine fiktive Version seiner selbst: einen an Parkinson erkrankten Nachrichtensprecher, der nach einer beruflichen Pause wieder vor die Kamera tritt.

Der Erfolg blieb jedoch aus. Die Serie wurde nach nur einer Staffel eingestellt, in den USA liefen nicht einmal alle produzierten Folgen. 1985 wurde für Michael J. Fox auch privat zu einem der wichtigsten Jahre seines Lebens. Am Set von 'Familienbande' lernte er die Schauspielerin Tracy Pollan (65) kennen. Verliebt haben sollen sich die beiden allerdings erst später: Nachdem Pollan die Serie wieder verlassen hatte, kamen sie sich 1987 bei den Dreharbeiten zu 'Die grellen Lichter der Großstadt' näher.

Ein Jahr später heiratete das Paar, aus der Ehe gingen vier inzwischen erwachsene Kinder hervor. Tracy Pollan stand ihrem Mann auch nach dessen Parkinson-Diagnose zur Seite - in einer Zeit, in der Fox zunächst in ein Loch fiel und versuchte, seine Angst mit Alkohol zu betäuben. Bis heute sind die beiden verheiratet. Nachdem er vor den Folgen der Krankheit zunächst geflohen war, stellte sich Michael J. Fox seinem Leben mit Parkinson zunehmend offen.

In mehreren Büchern schrieb er über Krankheit, Angst und Zuversicht - und bezeichnete sich immer wieder als Optimiste





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