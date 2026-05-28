Michael J. Fox erklärt den Gitarrenfehler in "Zurück in die Zukunft"

Der Darsteller von Marty McFly räumt in seinen Memoiren mit dem offensichtlichen Fehler im Film auf. Es handelt sich um eine ES-345 der Firma Gibson, die erst 1958 auf den Markt kam, während der Abschlussball von Martys Eltern im Jahr 1955 stattfand.

Bild: imago/Cinema Publishers Collection / Cinema Publishers CollectionBeim Kult-Klassiker "Zurück in die Zukunft" hinterfragten Fans insbesondere bei einer Szene die Logik. Niemand Geringeres als Michael J. Fox selbst klärt nun über diesen Fehler im Film auf.

Die Zeitreise-Komödie "Zurück in die Zukunft" von Robert Zemeckis aus dem Jahr 1985 hat heute genauso viele Fans wie damals - und alle fragen sich in diversen Foren, was es mit der Gitarre von Marty McFly auf sich hat. Denn die feuerrote Gitarre, die Marty sich während des Abschlussballs seiner Eltern vom verletzten Gitarristen borgt, um Chuck Berrys Rock'n'Roll-Stück "Johnny B. Goode" zu performen, ist eine ES-345 des legendären Gitarrenherstellers Gibson





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