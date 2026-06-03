Michael J. Fox klärt über Gitarrenfehler in "Zurück in die Zukunft" auf

Michael J. Fox erklärt in seinen Memoiren, warum Marty McFly im Film eine Gitarre spielt, die es 1955 noch nicht gab. Es handelt sich um kein Easter Egg, sondern eine Entscheidung der Requisitenabteilung.

Der Kult-Klassiker "Zurück in die Zukunft" aus dem Jahr 1985 begeistert bis heute Millionen Fans weltweit. Besonders eine Szene sorgt seit Jahrzehnten für Diskussionen unter treuen Anhängern: die berühmte Gitarrenszene, in der Marty McFly auf dem Abschlussball seiner Eltern den Rock'n'Roll-Klassiker "Johnny B. Goode" von Chuck Berry performt.

Die feuerrote Gitarre, die Marty dabei spielt, ist eine Gibson ES-345 - ein Modell, das erst 1958 auf den Markt kam. Da die Handlung des Films jedoch im Jahr 1955 spielt, handelt es sich hier um einen offensichtlichen Anachronismus. Viele Fans haben diesen Fehler erkannt und fragen sich seither, warum die Requisitenabteilung nicht ein Modell gewählt hat, das bereits 1955 existierte. Die Diskussionen darüber sind in zahlreichen Foren und Fan-Communities weit verbreitet.

Einige vermuteten, dass es sich um ein bewusstes Easter Egg handeln könnte, vielleicht ein Hinweis auf eine geplante Zeitreise ins Jahr 1958. Doch nun hat niemand Geringeres als Michael J. Fox selbst, der Darsteller von Marty McFly, in seinen Memoiren Klarheit geschaffen. In seinem Buch "Future Boy: Back To The Future And My Journey Through The Space-Time Continuum" räumt Fox mit den Spekulationen auf.

Er erklärt, dass die Wahl der Gibson ES-345 kein verstecktes Detail sei, sondern schlichtweg darauf zurückzuführen ist, dass die Requisitenabteilung eine optische Anlehnung an Chuck Berrys berühmte weinrote Gitarre suchte, mit der der Musiker seinen legendären Duckwalk vollführte. Fox schreibt: "Hier gibt es kein filmisches Easter Egg - die Requisitenabteilung des Films hat sich einfach für die ES-345 entschieden, weil sie an die legendäre weinrote Gitarre erinnert, mit der Chuck Berry auf den Bühnen dieser Welt seinen berühmten Duckwalk vollführte.

" Die rote Gitarre sollte also lediglich Assoziationen mit Chuck Berry wecken, nicht mehr und nicht weniger. Dennoch bleibt der Fakt bestehen, dass das Gitarren-Modell zeitlich nicht in die Handlung passt. Für eingefleischte Gitarren-Nerds ist dies ein ständiger Quell der Belustigung und Kritik. Viele von ihnen können nicht verstehen, warum man nicht einfach auf ein Modell zurückgegriffen hat, das tatsächlich 1955 existierte.

Andere Fans wiederum verteidigen die Entscheidung und argumentieren, dass der Film bereits viele andere Ungenauigkeiten aufweise und dies den Gesamteindruck nicht schmälere. Die Diskussion um die Gitarre ist ein Paradebeispiel dafür, wie sehr sich Fans mit den Details ihrer Lieblingsfilme auseinandersetzen und wie kleinste Ungereimtheiten die Fantasie beflügeln können. Michael J. Fox selbst scheint die Aufregung um den Gitarrenfehler mit einer gewissen Gelassenheit zu betrachten.

In seinen Memoiren geht er auch auf andere Aspekte der Dreharbeiten ein und gewährt Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Films. So erfährt der Leser beispielsweise, dass die berühmte DeLorean-Zeitmaschine ursprünglich als Kühlschrank konzipiert war, was aus praktischen Gründen jedoch verworfen wurde. Auch die berühmte Szene auf dem Skateboard, bei der Marty McFly durch die Stadt flitzt, war für Fox eine besondere Herausforderung, da er kein geübter Skateboarder war.

Insgesamt zeigt die Anekdote um die Gitarre, wie detailverliebt Filmemacher und Fans gleichermaßen sind. Obwohl der Fehler an sich simpel ist, bietet er Stoff für jahrelange Spekulationen und Diskussionen. Michael J. Fox hat nun mit seinen Memoiren für Klarheit gesorgt, auch wenn die Diskussionen damit wohl nicht gänzlich verstummen werden. Denn letztlich bleibt es eine subjektive Wahrnehmung, ob man den Anachronismus als störend empfindet oder als charmantes Detail, das den Film noch authentischer macht.

Fest steht: "Zurück in die Zukunft" wird auch in Zukunft Generationen von Fans begeistern und die rote Gitarre bleibt ein ikonisches Symbol für eine der legendärsten Filmszenen aller Zeiten. Die Debatte um ihre historische Korrektheit mag nie ganz verstummen, doch im Kern geht es um weit mehr als um ein Instrument: Es geht um die Magie des Kinos, die uns auch über logische Unstimmigkeiten hinwegsehen lässt. Und genau das macht den zeitlosen Charme dieses Films aus





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Zurück In Die Zukunft Michael J. Fox Gitarrenfehler Filmfehler Gibson ES-345

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