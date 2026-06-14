Michael J. Fox: Vergessener Zeitreise-Auftritt 29 Jahre nach "Zurück in die Zukunft 3"

Viele Fans wissen nicht, dass Michael J. Fox fast drei Jahrzehnte nach der "Zurück in die Zukunft"-Trilogie in einem weiteren Zeitreisefilm zu sehen war. Der von der Kritik gefeierte Independent-Film "See You Yesterday" verbindet Teenager-Komödie mit dem ernsten Thema rassistischer Polizeigewalt. Fox hat einen kurzen, aber bedeutenden Gastauftritt, der sowohl Nostalgie als auchthematsiche Kontinuität bietet. Dieser Text beleuchtet die Hintergründe, die Entstehung und die Rezeption des Films sowie die Bedeutung von Fox' Mitwirkung.

Viele Menschen sind sich gar nicht bewusst, dass es einen weiteren Zeitreise film mit Michael J. Fox gibt, der ganze 29 Jahre nach dem dritten Teil der "Zurück in die Zukunft"-Trilogie veröffentlicht wurde.

Der Schauspieler, der durch die ikonische Rolle des Marty McFly unsterblich wurde, hat in dem 2019 erschienenen Independent-Film "See You Yesterday" einen überraschenden und dennoch wichtigen Auftritt. Dieser Film, der sowohl von Kritikern als auch beim Thema Zeitreisen eine besondere Verbindung zur legendären Trilogie herstellt, erzählt die Geschichte zweier Teenager aus Brooklyn, die eine Zeitmaschine bauen, um einen von einem Polizisten verursachtenTod zu verhindern.

Die Verbindung zu Fox ist nicht nur ein bloßer Nostalgie-Coup, sondern verleiht dem Film eine tiefere Bedeutung, da er die Themen der Vorgänger aufgreift und in einen modernen, sozialkritischen Kontext stellt.

"See You Yesterday" wurde von dem Regisseur und Drehbuchautor Stefon Bristol inszeniert, der den Film ursprünglich als Kurzfilm für seine Abschlussarbeit an der New York University entwickelt hatte. Die Idee, eine Teenager- und Sci-Fi-Komödie mit dem brisanten Thema rassistischer Polizeigewalt zu kombinieren, war so überzeugend, dass der Kurzfilm große Aufmerksamkeit erregte und die Möglichkeit einer Langfilmversion ermöglichte.

Mit einer bescheidenen Produktionsbudget und einem jungen, talentierten Cast - darunter die Hauptdarsteller Eden Duncan-Smith und Danté Crichlow - gelang es, eine Geschichte zu erzählen, die sowohl unterhält als auch zum Nachdenken anregt. Michael J. Fox, der mittlerweile 65 Jahre alt ist und seit langem an der Parkinson-Erkrankung leidet, sagt in einer kleinen, aber prägnanten Rolle den berühmten Satz "Roads? Where we're going, we don't need roads" - eine direkte Hommage an "Zurück in die Zukunft".

Dieser Cameo war für die Produzenten ein großer Gewinn, denn er verlieh dem Film sofort eine Verbindung zu einem der beliebtesten Science-Fiction-Franchises aller Zeiten. Die Rezeption von "See You Yesterday" war gemischt, aber durchaus bemerkenswert. Bei Rotten Tomatoes erzielte der Film einen beeindruckenden Kritiker-Score von 93 Prozent, was die Anerkennung für seine ambitionierte Mischung aus Genres und seine gesellschaftliche Relevanz unterstreicht.

Das Publikum hingegen war weniger überzeugt und vergab nur 38 Prozent Zustimmung, was möglicherweise auf die ernsten Themen und dieichtere narrative Struktur zurückzuführen ist. Dennoch lohnt sich die Sichtung allein wegen des nostalgischen Wiedersehens mit Michael J. Fox in einer Rolle, die bewusst an seine berühmteste Figur erinnert.

Fox selbst, der nach dem dritten "Zurück in die Zukunft"-Film 1990 seine Karriere aufgrund seiner Krankheit stark zurückfahren musste, trat 2020 noch einmal als Marty McFly in einem Werbespot für die "Zurück in die Zukunft"-Reihe auf - ein weiteres, weitgehend unbemerktes Comeback seiner ikonischen Rolle.

"See You Yesterday" ist also nicht nur ein interessanter Zeitreisefilm, sondern auch ein Zeitzeugnis dafür, wie ein Star mit seiner berühmtesten Rolle umgeht und wie Erbe und Nostalgie in modernem Kino genutzt werden können, um aktuelle Botschaften zu transportieren





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