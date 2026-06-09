Michael J. Fox: Vom Zurück in die Zukunft-Star zum Parkinson-Aktivisten

Michael J. Fox wurde durch die Zurück in die Zukunft-Trilogie weltberühmt, kämpfte aber ab den 1990er Jahren gegen Parkinson. Der Schauspieler engagiert sich mit seiner Stiftung für die Forschung und inspiriert Millionen.

Michael J. Fox ist weltberühmt geworden als Marty McFly in der Zurück in die Zukunft-Trilogie, doch seine Karriere ist weitaus mehr als nur diese ikonische Rolle.

Der 1961 im kanadischen Edmonton geborene Schauspieler begann seine Laufbahn bereits mit 15 Jahren, brach die High School ab und zog in die USA. In den frühen 1980er Jahren sammelte er erste Erfahrungen in Fernsehserien und kleineren Kinofilmen, bevor der Durchbruch mit der Serie Familienbande kam, die von 1982 bis 1989 lief. Darin spielte Fox den konservativen Sohn von Hippie-Eltern, ein ideologischer Kontrast, der in der Reagan-Ära perfekt ankam - sogar der Präsident selbst war ein Fan.

Für seine Darstellung erhielt Fox drei Emmys und einen Golden Globe. Während der Dreharbeiten lernte er zudem seine Frau Tracy Pollan kennen, mit der er vier Kinder hat und bis heute verheiratet ist. Die Serie war sein Sprungbrett nach Hollywood, wo er 1985 die Rolle bekam, die sein Leben prägen sollte: Marty McFly. Regisseur Robert Zemeckis hatte Fox ursprünglich als Wunschkandidaten für Zurück in die Zukunft, aber vertragliche Verpflichtungen verhinderten zunächst eine Zusage.

Nachdem die ersten Drehtage mit Eric Stoltz als Marty unbefriedigend waren, kehrte Zemeckis zu Fox zurück, der nun zusagte. Fortan arbeitete Fox tagsüber an Familienbande und abends sowie an Wochenenden an Zurück in die Zukunft - eine Tortur, die sich auszahlte. Der Film wurde ein riesiger Erfolg bei Kritikern und Publikum und gilt heute als Klassiker. Die Zeitreisegeschichte lebte von Nostalgie und dem Generationenkonflikt, den Fox' jugendliches Aussehen perfekt verkörperte.

Nach dem Erfolg spielte Fox in Teenwolf und Das Geheimnis meines Erfolgs weitere jugendliche Rollen, doch der Wechsel zu ernsteren Charakteren in Die grellen Lichter der Großstadt und Die Verdammten des Krieges gelang nicht. Dennoch drehte er zwei weitere Zurück in die Zukunft-Teile und war Anfang der 1990er Jahre auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Bereits zu dieser Zeit zeigten sich erste Symptome seiner Parkinson-Erkrankung, die Fox jedoch überspielen konnte. Er drehte weiter, auch wenn einige Filme schlechte Kritiken erhielten.

Mit der Serie Chaos City hatte er erneut Erfolg und gewann drei Golden Globes und einen weiteren Emmy. Doch nach vier Staffeln zwang ihn die Krankheit, die Rolle des Vizebürgermeisters an Charlie Sheen abzugeben. 1998 machte Fox seine Erkrankung öffentlich und zog sich aus dem Kinogeschäft zurück. Er trat nur noch gelegentlich in Serien wie Boston Legal, Scrubs und The Good Wife auf und lieh Zeichentrickfiguren wie Stuart Little seine Stimme.

Seine Fans vergaßen ihn nicht - Zurück in die Zukunft war längst zur Kultreihe geworden - und sein Buch Comeback über seine Erkrankung wurde ein Bestseller. Fox und seine Frau engagierten sich karitativ: Seine Stiftung für Parkinson-Forschung sammelte über 450 Millionen Dollar ein und brachte ihm mehrere Ehrendoktorwürden ein. 2013 kehrte er mit der Serie The Michael J. Fox Show auf den Bildschirm zurück, in der er nahezu sich selbst spielte: einen Familienvater, der wegen Parkinson jahrelang nicht arbeiten konnte und nun in den Beruf zurückkehrt.

Leider wurde die Serie nach einer Staffel abgesetzt. Fox bleibt ein Symbol für Kampfgeist und Humor im Angesicht einer schweren Krankheit





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