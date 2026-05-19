Michael Jordan (63) granted the last wish of retired high school teacher

Michael Jordan fulfilled the last wish of his former teacher, who was being cared for in a North Carolina hospice, by speaking with her over FaceTime, despite difficulties accessing her.

Michael Jordan (63) hat seiner ehemaligen Lehrerin Frau Etta einen letzten Herzenswunsch erfüllt. Sie wird derzeit im Hospiz von Lower Cape Fear LifeCare in North Carolina betreut.

Ihr größter Wunsch: Noch einmal mit einem ganz bestimmten ehemaligen Schüler sprechen – jenem Jungen, der später zur Basketball-Legende wurde. Wie der lokale Sender WECT 6 berichtete, habe Etta zuletzt immer wieder über ihre Zeit an der Laney High School in Wilmington/North Carolina gesprochen. Besonders gerne erinnerte sie sich an ehemalige Schüler. Immer wieder fiel dabei auch der Name Michael Jordan.

Der spätere NBA-Star drückte dort einst selbst die Schulbank und fiel schon früh durch seinen Ehrgeiz und seine außergewöhnlichen sportlichen Fähigkeiten auf. Die Mitarbeiter des Hospizes versuchten mehrfach, Kontakt zu Jordan aufzunehmen. Lange Zeit blieb unklar, ob die Nachricht den ehemaligen NBA-Star überhaupt erreichen würde. Dann erhielt eine Sozialarbeiterin von Lower Cape Fear LifeCare völlig überraschend einen Anruf von einer unbekannten Nummer.

Der Anrufer meldete sich mit „Ist dort Ms. Etta?

“. In diesem Moment wurde klar: Michael Jordan höchstpersönlich war am Telefon





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