Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann lobt Alexander Zverevs Leistungen nach der Finalniederlage gegen Alcaraz in Turin und betont die berechtigte Nummer-1-Position.

Alexander Zverev hat seine Chance auf den Titel bei den ATP Finals in Turin verpasst und unterlag Carlos Alcaraz mit 2:6 und 6:7. Trotz dieser bitteren Niederlage im Endspiel betrachtet Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann die Saison des Weltrangliste nersten als extrem erfolgreich. Zverev beendete das Jahr auf Platz eins und sicherte sich damit eine starke Basis für die Zukunft.

Kohlmann lobt Zverevs Leistung in Turin

Michael Kohlmann betonte nach dem Spiel, dass Alexander Zverev das Finale verdient erreicht hatte. Er erklärte, dass Zverev seine Position an der Spitze der Weltrangliste durch konstante Leistungen über die gesamte Saison erworben hat. Mit mehr als 10.000 Punkten Vorsprung führt er klar vor seinen Konkurrenten. Kohlmann verwies darauf, dass dieser Vorsprung nicht geschenkt wurde, sondern das Ergebnis harter Arbeit ist.

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Der Kapitän der deutschen Davis-Cup-Mannschaft hob hervor, dass es ein unglaubliches Jahr für Alexander Zverev war. Besonders beeindruckend war, dass der Hamburger in Turin vier Top-Ten-Spieler in Folge schlug. Vor dem Turnier war seine Bilanz gegen diese Gegner noch negativ, was den Sieg bei den Finals umso wertvoller machte. Kohlmann sah in den vier Siegen einen klaren Beweis für die aktuelle Formstärke seines Spielers.

Kritik an der Bilanz gegen die Konkurrenz

Trotz der Erfolge gibt es weiterhin Diskussionen über die direkte Bilanz gegen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Seit über zwei Jahren hat Alexander Zverev kein Spiel gegen diese beiden Ausnahmekönner gewonnen. Die Statistik steht bei 0:12, was einigen Kritikern Anlass für Zweifel an der Nummer-1-Position gibt. Kohlmann hält diese Diskussionen jedoch für müßig und weit hergeholt.

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Er argumentiert, dass man eine ganze Saison nicht nur an einzelnen direkten Duellen festmachen sollte. Alexander Zverev hat beide Gegner bereits in der Vergangenheit besiegt und gehört selbst zur absoluten Weltspitze. Die Siege bei Grand-Slam-Turnieren, der erste Platz in der Weltrangliste und das Finale bei den ATP Finals sind laut Kohlmann ausreichende Belege für die Exzellenz des deutschen Tennisspielers. Er findet es übertrieben, die aktuellen Erfolge aufgrund der jüngsten Niederlagen zu schmälern.

Zverevs Haltung und Alcaraz Anerkennung

Alexander Zverev selbst zeigte sich nach der Niederlage ernst und bestimmt. Er wies Kritikern die Tür, die anzweifeln, dass er den ersten Platz verdient hat. Für ihn ist es eine Last, sich ständig rechtfertigen zu müssen, während er die Weltrangliste anführt. Carlos Alcaraz hingegen anerkannte den Sieg seines Gegners klar. Er erklärte, dass Alexander Zverev die Nummer eins ist und diesen Status wirklich verdient hat.

Alcaraz betonte, dass niemand diesem Status gerecht werden kann und er respektiert werden muss. Auch wenn er im Finale gewonnen hat, sieht er Zverev als den aktuellen Leader des Tennis. Beide Spieler haben ein herausragendes Jahr hinter sich. Die Spannung zwischen ihnen treibt den Sport voran, auch wenn die persönliche Bilanz zwischen Zverev und Alcaraz weiterhin unausgeglichen bleibt.

Blick auf den Davis Cup in Dortmund

Jetzt liegt Alexander Zverevs Fokus auf dem nächsten großen Highlight. Er reist nach Dortmund, um am Wochenende mit der deutschen Davis-Cup-Mannschaft den ersten Triumph seit 1993 zu feiern. Michael Kohlmann erwartet von seinem Topspieler große Unterstützung in diesem entscheidenden Moment. Das Ziel ist klar: Der erste Davis-Cup-Titel für Deutschland nach drei Jahrzehnten Lücke.

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Die Atmosphäre in Dortmund wird von großer Vorfreude und historischem Wunsch geprägt sein. Nach einem Jahr voller Höhen und Tiefen, das mit der Nummer-1-Position endete, sucht Alexander Zverev nach dem nächsten großen Erfolg. Die Vorbereitung auf das Spiel gegen die Gegner aus der Gruppe ist jetzt oberste Priorität. Das Team möchte die Momentum aus Turin nutzen, um den Titel nach Deutschland zu holen.