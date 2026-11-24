Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann hält Alexander Zverevs Nummer-eins-Status für absolut verdient. Kritik an der Bilanz gegen Alcaraz und Sinner weist er als irrelevant zurück.

Der Hamburger Tennisstar Alexander Zverev hat den Titel bei den ATP Finals in Turin verpasst, doch sein Status als Weltranglistenerster bleibt unangefochten. Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann stellt sich mit Nachdruck gegen Kritiker, die den deutschen Topspieler aufgrund seiner schlechten Bilanz gegen Konkurrenten wie Carlos Alcaraz und Jannik Sinner in Zweifel ziehen. Kohlmann betont, dass Zverev seine Position durch konstante Leistungen über die gesamte Saison verdient hat.

Zverevs Bilanz gegen Alcaraz und Sinner

Im Finale der ATP Finals unterlag Zverev klar mit 2:6 und 6:7. Einige Beobachter werten diesen Rückschlag als Bestätigung ihrer These, dass Zverev im direkten Duell gegen die spanischen und italienischen Rivalen chancenlos sei. Die Statistik spricht in diesem Zeitraum von einer Niederlagenserie von 0:12 gegen diese beiden Ausnahmekönner. Dennoch weist Kohlmann darauf hin, dass eine gesamte Saison nicht allein an einzelnen direkten Begegnungen festgemacht werden sollte. Zverev hat beide Gegner in der Vergangenheit bereits besiegt und gehört selbst eindeutig zum Kreis der absoluten Weltklassespieler.

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Kritik an den Diskussionen um den Weltmeister

Michael Kohlmann findet die anhaltenden Debatten über Zverevs Nummer-eins-Status müßig und weit hergeholt. Er verweist auf die klare Führung in der Weltrangliste mit mehr als 10.000 Punkten Vorsprung. Diese Punkte seien nicht geschenkt worden, sondern das Ergebnis harter Arbeit. Kohlmann ist der Überzeugung, dass Sascha seit Jahren das Potenzial besaß, ganz oben anzukommen, auch in den Ären der ehemaligen Dominanten wie Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic. Vielleicht hätten manche ihn in vergangenen Phasen bereits abgeschrieben, was seine heutigen Erfolge nicht richtig einordnen lässt.

Sportliche Leistungen und Top-Ten-Bilanz

Die Bilanz gegen die Top Ten im Tennis war vor den ATP Finals in Turin noch deutlich negativ. Dies änderte sich jedoch im Verlauf des Turniers, als Zverev vier Top-Ten-Spieler nacheinander schlug. Zwar verlor er gegen Alcaraz, doch Kohlmann würdigt das enge Match, in dem Zverev im zweiten Satz durchaus die Chance hatte, einen dritten Satz zu erzwingen. Zwei Grand-Slam-Siege, die Spitze der Weltrangliste und der Finaleinzug bei den ATP Finals sind für den Kapitän beeindruckende Erfolge, die für sich sprechen. Das Finale selbst stand kurz vor der Abreise zum Davis-Cup-Turnier an.

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Boris Becks Einschätzung der Situation

Auch der ehemalige Tennisspieler und heutige Kommentator Boris Becker äußerte sich im Podcast Becker Petkovic zur Lage. Er betont, dass Zverev das Gefühl hat, die Nummer eins zu sein, die sich am meisten rechtfertigen muss. Becker findet es falsch, dass er ständig erklären muss, ob er zurecht an der Spitze steht, oder ob er dies nur erreicht hat, weil Sinner und Alcaraz verletzt waren. Er lobt den neuen Zverev, der mit Herz auf dem Platz kämpft, sieht aber auch, dass diese Kritik natürlich nicht im Sinne des Spielers ist.

Ausblick auf das Davis-Cup-Turnier

Unmittelbar nach den ATP Finals reiste Zverev weiter, um am Wochenende mit der deutschen Mannschaft den ersten Davis-Cup-Triumph seit 1993 zu feiern. Der Gegner im Viertelfinale steht bereits fest. Für Kohlmann ist die Nummer eins Sascha, und niemand wird ihm diese Position und den Status nehmen. Die Diskussionen um die Vergangenheit sollen ihn nicht davon abhalten, in Turin und bei den kommenden Aufgaben weiter zu beweisen, warum er der führende Spieler der Welt ist.