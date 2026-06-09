Michael Olise bleibt wohl beim FC Bayern - Transfer-Experte sieht große Probleme für Real Madrid

Die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Michael Olise von Bayern München zu Real Madrid reißen nicht ab. Transfer-Experte Fabrizio Romano hält einen Wechsel des Franzosen derzeit für eher unwahrscheinlich und sieht ein großes Problem für die Madrilenen: die Haltung des FC Bayern.

Die Gerüchte um Michael Olise und Real Madrid reißen nicht ab. Seit Tagen wird darüber spekuliert, ob die Königlichen einen spektakulären Vorstoß für den Bayern -Star wagen könnten.

Doch Transfer-Experte Fabrizio Romano hält einen Wechsel des Franzosen derzeit für eher unwahrscheinlich.

"Im Moment habe ich das Gefühl, dass Olise beim FC Bayern bleibt", erklärte Romano in einem Video auf seinem YouTube-Kanal. Eine Aussage, die viele Bayern-Fans beruhigen dürfte. Der italienische Transfer-Guru sieht vor allem ein großes Problem für die Madrilenen: die Haltung des FC Bayern.

"Es wird für Real Madrid sehr, sehr schwierig werden, sich mit Bayern zu einigen, da diese sich weigern, ihn zu verkaufen", sagte Romano. Aus seiner Sicht hängt deshalb vieles davon ab, ob Real die Personalie überhaupt mit voller Entschlossenheit verfolgt.

"Mal sehen, ob Real es tatsächlich versuchen wird oder sich einer anderen Option zuwendet, was ebenfalls möglich ist", ergänzte der Journalist. Selbst haben die Verantwortlichen zuletzt keinen Zweifel an ihrer Haltung gelassen. Bayern-Präsident Herbert Hainer bezeichnete Olise als "selbstverständlich unverkäuflich". Noch deutlicher wurde Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der Spekulationen über einen möglichen Verkauf mehrfach zurückwies.

"Der kann fünf Augen auf Olise werfen, der kriegt ihn nicht", sagte Hoeneß im Mai am Rande des DFB-Pokalfinales bei Sky über den wahrscheinlich neuen Real-Trainer José Mourinho und dessen mögliches Interesse an Olise. Neue Nahrung erhielten die Spekulationen zuletzt durch Aussagen von Real-Präsident Florentino Pérez. Der 79-Jährige kündigte im Vorfeld seiner Wiederwahl einen möglichen Rekordtransfer an. Zwar erklärte Pérez, dass Michael Olise nicht der Spieler sei, den er im Blick habe.

Dennoch sorgten seine Aussagen dafür, dass die Diskussionen um den Bayern-Star erneut Fahrt aufnahmen. Vor allem die kolportierte Ablösesumme von rund 150 Millionen Euro ließ viele Beobachter aufhorchen





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Michael Olise Real Madrid Bayern München Transfer Fabrizio Romano Haltung Des FC Bayern Real Madrid Bayern Olise Wechsel Real Bayern-Präsident Herbert Hainer Ehrenpräsident Uli Hoeneß José Mourinho Florentino Pérez Ablösesumme Spekulationen Wechsel Real Madrid Bayern Olise Wechsel Real Bayern-Präsident Herbert Hainer Ehrenpräsident Uli Hoeneß José Mourinho Florentino Pérez Ablösesumme Spekulationen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FC Bayern: Macht Real Madrid am Dienstag bei Olise wirklich ernst?Streckt Real Madrid wirklich die Fühler nach Michael Olise aus? Ein spanischer Insider gibt Einblicke in die Überlegungen der Königlichen und erinnert an ein viele Jahre zurückliegendes Beispiel.

Read more »

Real Madrid: Dumfries-Transfer perfekt, Olise-Rivalität mit BayernReal Madrid hat Denzel Dumfries verpflichtet und weitere Transfers geplant. Der FC Bayern stellt sich bei Michael Olise jedoch quer.

Read more »

FC Bayern München: Keinen Verkauf von Michael OliseDer FC Bayern München soll angeblich 150 Millionen Euro für Michael Olise ausgeben, um ihn von Real Madrid abzuwerben. Präsident Herbert Hainer ist jedoch gegen einen Verkauf des französischen Spielers.

Read more »

Nicht für Michael Olise: Real packt über 150-Millionen-Euro-Angebot ausIn den vergangenen Wochen kamen immer wieder Gerüchte um ein bevorstehendes Angebot von Real Madrid für Michael Olise auf. Dabei haben die Königlichen einem ganz anderen Spieler eine Mega-Offerte unterbreitet.

Read more »